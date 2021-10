LNBA: Udana rehabilitacja Alpaca Alfachem Team

Faworytem tej rywalizacji był Rodmos, który w tym sezonie zebrał bardzo mocny skład. Alpaca Alfachem natomiast w pierwszej kolejce miała olbrzymie kłopoty personalne, co poskutkowało wysoką porażką z Symbitem. Tydzień w rozgrywkach amatorskich to jednak bardzo dużo, co pokazała druga seria gier. Rodmos świetnie rozpoczął mecz i po chwili wygrywał 8:0. Alpaca jednak zdobyła 11 pkt z rzędu i wyszła na prowadzenie. Mecz się wyrównał, ale na początku czwartej kwarty Rodmos prowadził 48:40. Alpaca w ostatnich minutach rywalizacji zaliczyła jednak fantastyczny finisz, zdobyła kolejnych 13 pkt i wygrała 64:57. Bohaterem meczu był Adrian Kowalczyk, który skompletował double-double. Złożyło się na nie 17 pkt i 11 zbiórek. Skuteczniejszy był jedynie Jakub Mergel. Ten zapalony koszykarz, który zajmuje się również fotografią, zapisał na swoim koncie aż 22 pkt. U pokonanych wyróżnił się Marek Nieścior. To jeden z członków Camaro Zamość, jednej z najlepszych ekip w województwie lubelskim specjalizujących się w koszykówce 3x3. Nieścior zdobył 24 pkt.

Warto też wspomnieć o niespodziewanie wysokiej porażce Matematyki, która uległa Migel Brothers aż 39:69. Bohaterem meczu był Łukasz Jagoda. Doświadczony rozgrywający zdobył aż 17 pkt.

Konferencja A: KSC Rodmos – Alpaca Alfachem Team 57:64 * Matematyka – Migel Brothers 39:69 * Folpak GDL Ballers – Alco 52:65 * 12 Małp – Symbit 39:72.

Symbit 2 4 160:72 Migel Brothers 2 4 135:83 Matematyka 2 3 101:114 Rodmos 2 3 123:113 Alpaca 2 3 97:145 Alco 2 3 114:118 Folpak 2 2 96:131 12 Małp 2 2 84:134

Konferencja B: Hooplife U19 – Basketball Fever 39:53 * Bad Boyz – Cansped 39:37 * Kanina – Devils 40:53 * Patobasket – AT Vision 78:36 * Tłoki – Piąty Faul 58:45.

Patobasket 2 4 137:86 Fever 2 4 106:88 Devils 2 4 104:89 Bad Boyz 2 3 98:88 Hooplife 2 3 102:95 Tłoki 1 2 58:45 The Reds 1 2 60:49 Cansped 2 2 86:109 Piąty Faul 2 2 95:117 Kanina 2 2 89:106 AT Vision 2 2 78:141

Konferencja C: HoopLife U16 – Richmond 39:71 * Cukropol Pszczółka II – 51ers 47:43 * Dom Plus – Comao Sportowe Puławy 38:64 * Hooplife u18 Naborowa – The Shooters 12:115 * Mavericks Team – Da GG 54:43.