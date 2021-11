LNBA. Zacięta walka o miejsce w czołowej czwórce

Podopieczni Michała Gwiazdowskiego w niedzielę zmierzyli się z beniaminkiem Konferencji A, zespołem 12 Małp. Alpaca Alfachem była zdecydowanym faworytem tej rywalizacji. Zespół Michała Żulińskiego jednak dość nieoczekiwanie długo stawiał opór i w połowie drugiej kwarty przegrywał różnicą tylko 5 pkt. Tuż po zmianie stron ta różnica zaczęła przekraczać 20 pkt i mecz był praktycznie rozstrzygnięty. Ostatecznie skończyło się na zwycięstwie Alpacy Alfachem 61:48. W jej szeregach brylował Adrian Kowalczyk. Ten podkoszowy o znakomitych warunkach fizycznych skompletował double-double, na które złożyło się 18 pkt i 10 zbiórek. Dzielnie wspierał go Cezary Jung, który dorzucił 13 pkt. Dla pokonanych 15 pkt zdobył Kamil Karwas.

Olbrzymią sensację sprawił KSC Rodmos, który pokonał Migel Brothers 70:52. Warto podkreślić, że ekipa Tomasza Szczotki odniosła zasłużone zwycięstwo, bo prowadziła prawie przez cały mecz. Duży udział w nim miał Michał Toczyński. 40-letni podkoszowy jest członkiem Camaro Zamość. Ten zespół jest jedną z najlepszych drużyn w Polsce w koszykówce 3x3. W halowej odmianie Toczyński radzi sobie równie dobrze, a w niedzielę zdobył aż 19 pkt i miał 11 zbiórek. 12 pkt do dorobku Rodmosu dorzucił Tomasz Wójcik. W ekipie Migel Brothers tradycyjnie już nie zawiódł Łukasz Jagoda. 42-latek w młodości grał profesjonalnie na najwyższym poziomie rozgrywkowym, gdzie reprezentował barwy Czarnych Słupsk i Polpharmy Starogard Gdański. W amatorskiej koszykówce radzi sobie równie dobrze, o czym świadczy aż 20 pkt zdobytych w konfrontacji z Rodmosem.

Konferencja A: Alpaca Alfachem Team – 12 Małp 61:48 * Symbit – Alco 48:67 * KSC Rodmos – Migel Brothers 70:52. Mecz Folpak GDL Ballers – Matematyka został przełożony na inny termin.

Symbit 7 13 446:326 Alco 7 12 429:372 Migel 7 11 407:360 Rodmos 7 10 389:392 Alpaca 7 10 365:439 Matematyka 6 9 334:329 Folpak 6 8 315:350 12 Małp 7 8 303:420

Konferencja B: Basketball Fever – Devils 49:45 * Tłoki – Bad Boyz 52:42 * Piąty Faul – The Reds Iglo-Klima 83:48 * AT Vision – Cansped 67:48 * Patobasket – Kanina 62:37.

Patobasket 7 13 464:279 Devils 7 12 319:353 Tłoki 6 11 331:233 Fever 6 10 286:287 Kanina 7 10 341:343 Piąty Faul 6 9 322:300 HoopLife 6 9 276:285 The Reds 6 9 296:338 AT Vision 6 8 250:324 Bad Boyz 6 7 281:310 Cansped 7 7 287:401

Konferencja C: HoopLife U16 – Dom Plus 0:20 (v.o.) * Richmond – 51ers 58:39 * Da GG – Comao Sportowe Puławy18:96 * The Shooters – Mavericks Team 66:49 * HoopLife U18 Naborowa – Cukropol Pszczółka II 16:63.