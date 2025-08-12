Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Chris Clarke to piąty Amerykanin w składzie PGE Startu Lublin
Chris Clarke to piąty Amerykanin w składzie PGE Startu Lublin

Chris Clarke to piąty zawodnik, który dołączył w lecie do drużyny PGE Startu. Amerykanin podpisał w Lublinie roczny kontrakt.

Clarke 8 stycznia będzie obchodził 30 urodziny. Mierzy 198 cm i występuje na pozycjach numer: trzy i cztery.

Podczas kariery w NCAA spędził trzy lata na uczelni Virginia Tech. Najlepiej spisywał się w sezonie 2016/2017, kiedy notował średnio: 11,4 punktu, 7,3 zbiórki, 3,3 asysty oraz 1,2 przechwytu na mecz.

W rozgrywkach 2019/2020 przeniósł się do Texas Tech, gdzie miał już znacznie gorsze statystyki: 5,6 punktu, 6,6 zbiórki oraz 4,6 asysty.

Przygodę w Europie rozpoczął w Finlandii. Dwa lata grał dla Lahti Basketball. W pierwszym sezonie mógł się pochwalić niezłymi liczbami: 12,4 punktu, 10,6 zbiórki oraz 5 asyst na mecz. W drugim był już wielką gwiazdą rozgrywek. Wystąpił tylko w 16 meczach, ale w tym czasie notował statystyki na poziomie... triple-double – ponad 20 punktów, 14,6 zbiórki oraz 10 asyst. Rzucał też ze skutecznością: ponad 45 procent z gry i ponad 36 procent za trzy.

Na sezon 23/24 wrócił do Stanów Zjednoczonych i zdecydował się na występy w G-League. W drużynie Delaware Blue Coats nie odgrywał jednak znaczącej roli.

W maju 2024 roku przeniósł się za to do Argentyny. I od razu w debiucie zaliczył 15. w historii tamtejszej ligi triple-double. W meczu z Quimsa zapisał na swoim koncie: 10 „oczek”, 12 zbiórek i 10 asyst. W pierwszym sezonie dla Obras uzbierał 10 meczów oraz statystyki: 15 pkt, 7,3 zbiórki, 2,9 asysty. W drugim było lepiej: 43 mecze, 16,3 pkt, 10,3 zbiórki oraz 2,9 asysty. A do tego najlepsza w karierze skuteczność: 50 procent w rzutach z gry i prawie 80 procent z linii rzutów wolnych. Trzeba też dodać, że został wybrany MVP rundy zasadniczej, a także najlepszym obrońcą ligi.

– To zawodnik łączący granie na pozycjach trzy i cztery. Taki klasyczny point-forward. Zawodnik, który potrafi zdobywać punkty, dobrze zbiera, łata dziury w obronie, a do tego potrafi rozegrać akcję na piłce. Charakteryzuje się tym, że bardzo mocno walczy. Może nie jest najwyższy, ale stara się walczyć o każdą piłkę. Ma umiejętność wyprowadzenia piłki, rozegrania akcji i akcji pick and roll. Będziemy chcieli z tego korzystać. Nie ma wielkiej kariery w Europie. Zobaczymy, jak ta liga argentyńska, w której ostatnio występował będzie zweryfikowana na tle ligi polskiej – ocenia zawodnika Wojciech Kamiński, trener PGE Startu.

Wcześniej Finlandia i Argentyna, od dzisiaj PGE Start Lublin

Chris Clarke to piąty zawodnik, który dołączył w lecie do drużyny PGE Startu. Amerykanin podpisał w Lublinie roczny kontrakt.
Po triumfie w Lidze Narodów reprezentacja Polski siatkarzy przygotowuje się do wrześniowych mistrzostw świata w Manili, na Filipinach

Wilfredo Leon, Marcin Komenda i Kewin Sasak przygotowują się do mistrzostw świata

Reprezentacja Polski siatkarzy, z trzema zawodnikami Bogdanki LUK Lublin, rozpoczęła zgrupowanie w Zakopanem. To bezpośredni etap przygotowań do wrześniowych mistrzostw świata
Dlaczego warto odwiedzić Apulię we Włoszech

Dlaczego warto odwiedzić Apulię we Włoszech

Apulia jest włoskim regionem położonym nad Morzem Adriatyckim. Słynie z krystalicznie czystej wody, przyjemnego klimatu, białych miasteczek, pysznego wina, wyśmienitej oliwy z oliwek. Lista atrakcji jest oczywiście zdecydowanie dłuższa. Apulia zachęca do odwiedzenia pod wieloma względami. Możesz liczyć na piękne krajobrazy, wyśmienite jedzenie, wiele interesujących miejsc do zwiedzenia. Jest to kraina, którą warto odwiedzić o każdej porze roku.
ORLEN BASKET LIGA MĘŻCZYZN
30. KOLEJKA

Wyniki:

Trefl Sopot - Icon Sea Czarni Słupsk 89:65
Dziki Warszawa - PGE Spójnia Stargard 71:57
Zastal Zielona Góra - Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. 92:87
Anwil Włocławek - PGE Start Lublin 82:83
Arriva Polski Cukier Toruń - MKS Dąbrowa Górnicza 74:86
King Szczecin - Legia Warszawa 81:84
Śląsk Wrocław - Górnik Zamek Książ Wałbrzych 74:80
AMW Arka Gdynia - GTK Gliwice 83:83

Tabela:

1. Anwil 30 54 2672:2418
2. Trefl 30 50 2676:2521
3. Start 30 49 2610:2548
4. Legia 30 49 2462:2392
5. Górnik 30 48 2379:2311
6. Czarni Słupsk 30 47 2401:2242
7. King 30 47 2605:2257
8. Śląsk 30 45 2437:2412
9. Toruń 30 44 2642:2632
10. Dziki 30 43 2302:2325
11. Zielona Góra 30 42 2391:2497
12. Gliwice 30 42 2467:2683
13. Ostrów Wlkp. 30 41 2563:2610
14. Dąbrowa G. 30 41 2472:2571
15. Arka 30 39 2475:2701
16. Spójnia 30 39 2278:2412

