Rozgrywki Pod Koszami Dziennika Wschodniego: Lancet dzielnie walczy o wysoką pozycję

Mimo to koszykarze Lancetu zachwycają swoją kondycją fizyczną oraz umiejętnościami. Brakuje im jednak zwycięstw, a wiele porażek zostało poniesionych naprawdę niewielką różnicą punktową.

W sobotę wreszcie szczęście uśmiechnęło się do nich i pokonali Adley Hydroizolacje. Mecz był bardzo zacięty i przez trzy kwarty żadna z ekip nie potrafiła zbudować większej przewagi. Dopiero w ostatniej kwarcie Lancet po kilku akcjach Roberta Palucha odskoczył na dystans 12 pkt. W samej końcówce natomiast odpowiedzialność za zdobywanie punktów wziął na swoje barki Bogumił Szady.

Kapitalnie o drugie zwycięstwo w tym sezonie walczył również zespół Lipa Team. Doświadczeni gracze tym razem zmierzyli się ze znacznie młodszym Dom Plusem. Po pierwszej połowie mogli mieć uzasadnione nadzieje na korzystny wynik, bo przegrywali zaledwie 23:27.

Kluczowa dla tego meczu była trzecia kwarta, kiedy Dom Plus narzucił wyższe tempo. Wówczas zbudował przewagę przekraczającą aż 10 „oczek”. Duża w tym rola znakomicie dysponowanego Rafała Dudy. Lipa Team spróbowała pościgu i nawet w końcówce zbliżyła się na dystans jednego posiadania. Ostatnie słowo ponownie jednak należało do Rafała Dudy, który celnym rzutem ustalił wynik meczu na 50:46 dla Dom Plus.

Wyniki: Quattro Tech. – The Reds Iglo-Klima 58:72 * Adley Hydroizolacje – Lancet 58:69 * Piąty Faul – Venta 68:47 * WinPlay – Symbit 60:91 * Lipa Team – Dom Plus 46:50.

The Reds 6 11 +88 4-te Piętro 5 10 +130 Symbit 5 9 +118 Piąty Faul 5 9 +43 Quattro Tech 6 9 +12 Dom Plus 6 9 -104 Lancet 5 7 -27 Venta 6 7 -92 Adley 6 7 -117 Lipa Team 5 6 -8 WinPlay 5 6 -43

30 października: Lancet – Quattro Tech (godz. 11) * Symbit – Adley (12) * Venta – WinPlay (13) * Dom Plus – Piąty Faul (14) * Lipa Team – 4-te Piętro (15).