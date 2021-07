Sezon w rozgrywkach LNBA dobiegł końca

Właśnie dlatego uwaga kibiców była skoncentrowana na pojedynku Alco z Symbitem, którego stawką było trzecie miejsce. Spotkanie było bardzo zacięte, chociaż przez większość meczu lekką przewagę miało Alco. W połowie trzeciej kwarty różnica między obiema ekipami urosła nawet do 9 pkt. Na niespełna 4 min przed końcem meczu na tablicy wyników pojawił się jednak remis, a w kolejnych akcjach Symbit oddawał celne rzuty. W efekcie na 89 sek. przed końcem prowadził 60:56. Korzystnego rezultatu nie udało się dowieźć do końcowej syreny, bo świetnie zagrał Aleksander Rak. Były gracz lubelskiego Startu zdobywał kluczowe punkty i zapewnił Alco zwycięstwo 62:60, które dało jego ekipie miejsce na najniższym stopniu podium. Oprócz Raka, który skompletował double-double (13 pkt i 10 zbiórek), świetnie spisał się Łukasz Łukawski. Doświadczony podkoszowy zapisał na swoim koncie aż 18 pkt. U przegranych świetnie zagrał Piotr Ziółkowski, który zdobył 21 pkt.

Bardzo ciekawy był też pojedynek Matematyki z MigelsBrothers. Miał on charakter jedynie prestiżowy, bo już przed rozpoczęciem rywalizacji było pewne, że złoto trafi do Matematyki, a srebro do MigelsBrothers. O wyniku zadecydowała druga kwarta, po której liderzy rozgrywek przegrywali 20:31. Na początku trzeciej odsłony ta strata urosła już do 15 pkt. Ambitna pogoń Matematyki prawie przyniosła efekt, bo w czwartej kwarcie różnica pomiędzy obiema ekipami zmniejszyła się do zaledwie punktu. MigelsBrothers obronili jednak przewagę i wygrali 59:53. W ich szeregach błyszczał Piotr Jagoda. To gracz, który długo grał profesjonalnie w koszykówkę i zaliczył nawet kilka występów w najwyższej klasie rozgrywkowej. W niedzielę zdobył aż 25 pkt. Dzielnie wspierał go Dominik Gorgol, który dołożył 15 „oczek”. U przegranych na wyróżnienie zasłużył Mieszko Ćwik, zdobywca 26 pkt.

Konferencja A: Alco – Symbit 62:60 * Matematyka – MigelsBrothers 53:59 * Rodmos – Dbros Puławy 43:70.

Matematyka 13 25 779:621 MigelsBrothers 13 24 790:587 Alco 13 20 697:678 Alpaca 13 19 689:656 DBros 13 19 639:702 Symbit 13 18 664:631 Rodmos 13 15 538:761 Reaktywacja 7 2 87:247

Konferencja C: Kanina – Los Toros 89:18 * Patobasket – The Shooters 81:21 * Akademia HoopLife Basketball – Lublin 51ers 20:0 (v.o.). Mecz Dom Plus – Comao Sportowe Puławy nie doszedł do skutku.