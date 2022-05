Sokół przełamał klątwę. Wyniki Keeza bialskiej klasy okręgowej

LKS Agrotex Milanów odniósł drugie zwycięstwo z rzędu. W zaległej serii spotkań pokonał 1:0 Unię Żabotów. Zwycięską bramkę zdobył w pierwszej połowie Sebastian Ostapiuk. – Pierwsza połowa toczyła się pod nasze dyktando, w drugiej z kolei goście miel więcej z gry. Cieszymy się, że udało nam się utrzymać korzystny wynik do końca. U siebie trzeba zdobywać punkty – mówi Marek Burzec, kierownik LKS Agrotex Milanów.

Cenną wygraną przywiózł lider z Kąkolewnicy. Grom pokonał na wyjeździe Bizona Jeleniec 4:0. – To był mecz przez duże „M”. Wszystko nam wychodziło. Dominowaliśmy i wygraliśmy zasłużenie – cieszy się Kamil Korniluk, trener Gromu.

Komplet punktów do dorobku dopisała też druga w klasyfikacja ekipa Az-Bud Komarówka Podlaska. Podopieczni trenera Witalija Mielniczuka pokonali Młodzieżówkę Radzyń Podlaski 2:0. Warto podkreślić, że obie drużyny w bieżącym sezonie mają status beniaminka. – Mecz toczył się pod nasze dyktando. Goście ograniczali się do obrony i wyprowadzania kontr. Gdybyśmy wykorzystali wszystkie sytuacje, które wypracowaliśmy, spokojnie powinniśmy strzelić cztery, pięć goli – tłumaczy szkoleniowiec Az-Bud Komarówka Podlaska Witalij Mielniczuk.

W derbach powiatu łukowskiego lepszy był Sokół Adamów. Gospodarze wygrali 1:0 po indywidualnej akcji i golu Mateusza Barana. Z przebiegu gry to jednak goście z Krzywdy prezentowali się lepiej. – Unia miała dwa strzały w poprzeczkę. To rywale prowadzili grę. Cieszymy się, że w końcu przełamaliśmy klątwę Adamowa. W dwóch meczach u nas, z Az-Bud Komarówka Podlaska i Bizonem Jeleniec, przegraliśmy po 0:1. To, co straciliśmy wtedy, wróciło do nas w spotkaniu derbowym z Unią – cieszy się Grzegorz Golian, kierownik Sokoła.

Wyniki: Granica Terespol – Kujawiak Stanin 1:3 (Gregoruk 77 – Szewczuk 36, 74, Goławski 63) * ŁKS Łazy – Orzeł Czemierniki 2:2 (Olszewski 10, Janaszek 60 – Pawlina 5, Piotrowicz 41). Czerwona kartka: Łukasz Ebert (ŁKS) w 80 min, za drugą żółtą * Bad Boys Zastawie – Tytan Wisznice 7:1 (Stosio 5, Mariusz Nurzyński 11, 48, 70, 88, Mateusz Cizio 44, Kajda 85) * Sokół Adamów – Unia Krzywda 1:0 (Mateusz Baran 50) * LKS Agrotex Milanów – Unia Żabików 1:0 (Ostapiuk 25) * Bizon Jeleniec – Grom Kąkolewnica 0:4 (Lecyk 8, 80, Kanatek 54, Marczuk 75) * Az-Bud Komarówka Podlaska – Młodzieżówka Radzyń Podlaski 2:0 (Borkowski 42 z karnego, Patkowski 65) * LZS Dobryń – Ar-Tig Huta Dąbrowa, nie odbył się, goście nie przyjechali.