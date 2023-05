Ruch Izbica - Spółdzielca Siedliszcze 1:0. Michał Gałka ma już na koncie 201 goli

Grający trener Spółdzielcy Siedliszcze Mirosław Kosowski miał do dyspozycji, razem z sobą, 13 zawodników. - Była to dość nietypowa pora meczu, sobota, godzina 11. W sumie zabrakło aż siedmiu ludzi, których zazwyczaj wpisujemy w protokół. Mieliśmy niewielkie pole zmian - tłumaczy szkoleniowiec Spółdzielcy.

Pierwsi dogodną okazję do zdobycia bramki mieli przyjezdni. Piłka na 10. metrze trafiła do Bartłomieja Mazurka, ale to obrońcy Ruchu wygrali tę potyczkę. W 11. min z gola cieszyli się gospodarze. Ruch przeprowadził akcję oskrzydlającą, którą strzałem z siedmiu metrów zakończył Przemysław Jasiński. W pierwszej odsłonie miejscowi mieli jeszcze swoje okazje do podwyższenia wyniku.

Po zmianie stron goście dążyli do zmiany niekorzystnego rezultatu. W końcówce mieli nawet piłkę meczową. Dwukrotnie bramkarza Ruchu próbował zaskoczyć Damian Orłowski. W obu przypadkach golkiper skutecznie interweniował. Szczególnej urody była parada, kiedy piłka zmierzała w okienko bramki. - W drugiej połowie prezentowaliśmy się lepiej kondycyjnie, zabrakło nam precyzji. Trzy punkty zostały w Izbicy, szkoda - podsumowuje Kosowski.

Gospodarze przystępowali do spotkania ze Spółdzielcą po okazałym zwycięstwie 4:1 z Unią Białopole, w zaległym spotkaniu 19. kolejki. Wszystkie gole dla Ruchu strzelił kapitan drużyny, Michał Gałka. Dla doświadczonego snajpera były to trafienia nr 198, 199, 200 i 201 w karierze, w klubie z Izbicy. Występuje w nim już od 20 lat. Po meczu zarząd klubu, sztab trenerski i koledzy z zespołu, nagrodzili kapitana specjalną statuetką i koszulką na jubileusz 200 goli.

W starciu z ekipą z Siedliszcza miejscowi powiększyli dorobek punktowy. Kapitan wprawdzie nie wpisał się na listę strzelców, ale po końcowym gwizdku mógł cieszyć się ze zwycięstwa. - Mecz ułożył się dla nas bardzo dobrze, szybko strzeliliśmy gola. Do 60 min to my przeważaliśmy, później opadliśmy z sił. Dał o sobie znać środowy mecz w deszczu i błocie z Unią Białopole. Z sytuacji bramkowych powinno być 6:2 dla nas. W końcówce mogliśmy jednak zremisować. Doceniamy trzy punkty - mówi grający trener Ruchu Roman Blonka. - W sobotnim spotkaniu nic nie chciało wpaść, za to w środę trafiłem aż cztery razy. To bardzo miły gest od klubu, który przygotował mi niespodziankę - mówi Michał Gałka.

Ruch Izbica - Spółdzielca Siedliszcze 1:0 (1:0)

Bramka: Jasiński (14).

Czerwona kartka: Michał Wlizło (Ruch) w 88 min, za drugą żółtą (zawodnik otrzymał ją będąc już na ławce rezerwowych).

Ruch: Sasim - D. Jaremek (66 M. Jaremek), Kaszak (53 Kliszcz), Śliwa, Czochrowski, Kryłowicz, Babiarz, Wlizło (64 Antoniak), B. Jaremek (46 Pawlak), Jasiński (60 Bożko), Gałka.

Spółdzielca: Mroczek - Poliszuk, Dziewulski, Jędruszak, Chaturvedi, Mazurek, Pawlak, Oszwa (60 Kosowski), Mosiewicz (59 Oleksiejuk), Orłowski, Mróz.

Dla gospodarzy było to bardzo ważne spotkanie. Orzeł Srebrzyszcze walczy o utrzymanie i komplet punktów zdobyty na bardzo wymagającym przeciwniku jest cenny. - Był to bardzo ciężki mecz. Brawa dla zespołu, który podjął walkę. Obie drużyny mogły zdobyć kolejne bramki. Zasłużyliśmy na zwycięstwo - mówi Adam Sikorski, prezes Orła. - Widać było, że rywale grają o życie, nie odstawiali nogi. Za późno zaczęliśmy grać, dlatego nie starczyło czasu na odrobienie strat - ocenia Marcin Palonka, kierownik Unii Rejowiec.

Orzeł Srebrzyszcze - Unia Rejowiec 3:2 (2:0)

Bramki: A. Olender (30), D. Trusiuk (44 z karnego), Tomaszewski (75) - R. Rossa (60), Huk (79 z karnego).

Orzeł: Kozłowski - Bazela, Malinowski, D. Trusiuk, Tomaszewski, Ł. Wójcicki, M. Olender, A. Olender, Czapla, M. Wójcicki, Sieniawski (74 Rzeszut).

Rejowiec: Pastuszak - Kloc (75 Bohuniuk), Brzezicki (46 Szczepanik, 88 Andruszczak), Kwiatosz, Paśnik (65 Góra), Czerwiński, R. Rossa (65 T. Sąsiadek), T. Rossa, Huk, Górny, Karauda.

Pozostałe wyniki 22. kolejki: Włodawianka Włodawa - Hetman Żółkiewka 3:2 (Błaszczuk z karnego 6, Gołąb 11, Jaszczuk 44 - Sawicki 55, Koprucha 58) * Znicz Siennica Różana - Granica Dorohusk 0:5 (Swatek 13, 64, 74, Poznański 16, Kamola 33) * Unia Białopole - Frassati Fajsławice 1:5 (Piekaruk 63 - Gieracz 36, Stefaniak 41 z karnego, Korchut 81, Robak 89, P. Przebirowski 90 + 1) * Victoria Żmudź - Kłos Gmina Chełm 1:4 (Iwat 65 - Charaba 25, 40, Gierczak 50, 58) * Ogniwo Wierzbica - Brat-Cukrownik Siennica Nadolna 4:0 (Kniażuk samobójcza 4, Kont 14, 60, Sobów 45 + 3). Czerwona kartka: Arkadiusz Wędzina (Brat-Cukrownik) w 45 min, za drugą żółtą.