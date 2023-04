GKS Górnik Łęczna przed szansą awansu do półfinału Orlen Pucharu Polski

Podopieczne Roberta Makarewicza są faworytem tej rywalizacji, co jednak nie oznacza, że mogą czuć się pewne awansu do półfinału. Pogoń to bowiem jedno z największych pozytywnych zaskoczeń rundy wiosennej Orlen Ekstraligi. Dobra postawa pozwoliła szczeciniankom przesunąć się w tabeli na 5 miejsce, które obecnie zajmują. Zespołem, które w tej rundzie potrafił znaleźć na nie sposób był jednak Górnik. Wicemistrzynie Polski w końcówce marca wygrał na swoim stadionie 2:1. Wówczas triumf łęczniankom zapewniły dwa trafienia Klaudii Fabovej. Honorowego gola dla przyjezdnych zdobyła Roksana Ratajczyk, która przecież niedawno jeszcze reprezentowała barwy klubu z Łęcznej.

Środowy mecz rozpocznie się o godz. 16.30. Wstęp na trybuny stadionu w Łęcznej jest bezpłatny. Transmisję z rywalizacji będzie można dodatkowo śledzić na YouTube.

Triumf Unii Lublin

Unia Lublin pokonała 3:1 KSP Kielce w rozgrywkach II ligi. Unia znakomicie rozpoczęła ten mecz i już w 2 min objęła prowadzenie za sprawą Natalii Wójcik. Chwilę później gospodynie doprowadziły do remisu dzięki trafieniu Emilii Bochenek. Przed przerwą lublinianki ponownie na prowadzenie wyprowadziła Aleksandra Krawczy. Ta sama zawodniczka zresztą w drugiej połowie ustaliła wynik spotkania. Unia w tabeli zajmuje 6 miejsce. Przewodzi jej Respekt Myślenice.

Ważne zwycięstwo w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorek U-17 odniósł zespół Górnika Łęczna. Podopieczne Nataszy Górnickiej pokonały 2:1 przewodzący w swojej grupie Śląsk Wrocław. Oba trafienia dla łęcznianek zaliczyła Maja Wypych. Autorką honorowej bramki dla przyjezdnych była Nadia Sobel. Łęcznianki w swojej grupie zajmuj trzecią pozycję. Do półfinałów awansują 2 najlepsze drużyny.

W Centralne Lidze Juniorek nasz region ma dwóch przedstawicieli U-15 - Górnka Łęczna oraz Perły Lublin. Obie drużyny w ostatniej kolejce spotkały się w bezpoślrenim meczu. Lepsze były górniczki, które wygrały 6:3. Po tym spotkaniu drużyna z Łęcznej zajmuje 6 miejsce w tabeli swojej grupy. Perły są natomiast pozycję niżej.