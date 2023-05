Wielki sukces młodych zawodniczek GKS Górnika Łęczna

Już przed rozpoczęciem spotkania było wiadomo, że wygrana da łęczniankom awans do fazy pucharowej rozgrywek. W pierwszej połowie dominowały jednak zawodniczki z Podkarpacia, które swoją przewagę udokumentowały trafieniem Wiktorii Frydrych z 31 min. Po zmianie stron obie ekipy zamieniły się rolami i to teraz Górnik zaczął z pasją atakować. Był też dużo bardziej skuteczny. Najpierw w 56 min do remisu doprowadziła Oliwia Stachura. 10 min później na prowadzenie łęcznianki wyprowadziła Maja Wypych, a w doliczonym czasie gry wynik ustaliła Wiktoria Wójcik. Gospodynie w końcówce miały nieco ułatwione zadanie, bo w 85 min z czerwoną kartką z boiska wyleciała Frydrych.

Drugie miejsce dało ekipie Nataszy Górnickiej przepustkę do dalszej gry o mistrzostwo Polski. W półfinale Górnik zmierzy się z Wartą Poznań. Pierwszy mecz odbędzie się 4 czerwca w województwie lubelskim, a rewanż jest zaplanowany na 10 czerwca w stolicy Wielkopolski. W drugiej parze Sportis KKP Bydgoszcz zagra ze Śląskiem Wrocław.

Swoje zmagania w grupie południowej II ligi zakończyła Unia Lublin. W ostatnim meczu lublinianki zagrały na wyjeździe z rezerwami AZS UJ Kraków. Spotkanie zakończyło się hokejowym wynikiem – 7:6 dla krakowianek. Gospodynie już w pierwszej połowie prowadziły 3:0 po trafieniach Gabrieli Karp, Brygidy Solawy i Magdaleny Gazdeckiej. W 23 min gola dla Unii zdobyła jednak Maria Dąbrowska. Krakowianki jednak szybko odpowiedziały za sprawą Zofii Wachowskiej. Przed przerwą Unia jednak zdołała zaliczyć drugie trafienie dzięki Weronice Mazur. Po zmianie stron emocji było jeszcze więcej, chociaż na gole trzeba było czekać do samej końcówki. Było jednak warto, bo między 74, a 79 min trzy razy do siatki trafiły przyjezdne. Złożyły się na to Patrycja Włodarczyk i dwukrotnie Dąbrowska. Po tej serii Unia prowadziła 5:4. W 80 min do remisy doprowadziła jednak Julia Rusin, co spotkało się z natychmiastową ripostą ze strony Marty Kazaneckiej. Unia nie dopilnowała jednak końcowego rezultatu. Najpierw do remisu doprowadziła Wachowska, a później zwycięstwo akademiczkom zapewniła Karp. Obie bramki padły w doliczonym czasie gry. Mimo tej porażki Unia zakończyła sezon na siódmej pozycji. Do Orlen I ligi awansował TS ROW Rybnik.