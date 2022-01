Górnik Łęczna wyleciał do Turcji

Łęcznianie przez minione dwa tygodnie pracowali na pełnych obrotach skupiając się przede wszystkim nad budową właściwości motorycznych. Zwieńczeniem pierwszego etapu był pierwszy tym roku sprawdzian w meczu kontrolnym z ekipą s Ostrowca Świętokrzyskiego. – W sparingu nie zagrało kilku zawodników, a spowodowane było to różnymi kwestiami. Część piłkarzy chorowała, a część dopadły niegroźne urazy. Cieszę się jednak, że żaden z zawodników nie nabawił się przez minione dwa tygodnie kontuzji. Przeciwko KSZO wystąpiła „głębia składu” ale także ci, którzy wrócili po kontuzjach – ocenił sparing trener Kamil Kiereś rozmawiając z klubowymi mediami.

Piłkarze, którzy otrzymali szansę gry byli bardzo zadowoleni z powrotu do rywalizacji na boisku. – Spotkanie z KSZO należy uznać za bardzo pozytywny sprawdzian. Strzeliliśmy cztery bramki i nie straciliśmy żadnej realizując założenia nakreślone przez sztab szkoleniowy. Po dwóch tygodniach ciężkich treningów fajnie było wrócić do boiskowej rywalizacji. Ważne też jest to, że obyło się bez kontuzji – powiedział Sergiej Krykun, strzelec dwóch bramek. – Uważam, że bardzo dobrze zagraliśmy w pierwszej połowie i zrealizowaliśmy założenia taktyczne, a rywal nie stworzył sobie w zasadzie żadnej dogodnej okazji do zdobycia gola. Myślę, że z każdym kolejnym dniem forma będzie rosnąć. Do tej pory trenowaliśmy na dużych obciążeniach. Było dużo biegania i zajęć na siłowni. Liczymy, że właściwa forma przyjdzie do nas na obozie w Turcji – dodał Adrian Kostrzewski, bramkarz Górnika, który strzegł bramki łęcznian w pierwszych 45 minutach.

Po pierwszym tegorocznym sparingu piłkarze beniaminka PKO BP Ekstraklasy w poniedziałek wyruszyli z Łęcznej do Katowic, skąd wylecą na obóz przygotowawczy, który zaplanowano w tureckiej Antalyi. Piłkarze beniaminka PKO BP Ekstraklasy przebywać będą w Turcji do 28 stycznia i rozegrają tam kolejne gry kontrolne. W autokarze zabrakło miejsca dla Macieja Orłowskiego i Filipa Jagiełło, którzy tuż po zakończeniu rundy jesiennej zostali wystawieni na listę transferową. W kadrze na zgrupowanie znalazł się natomiast wychowanek klubowej akademii – Dawid Tkacz.

KADRA GÓRNIKA NA ZGRUPOWANIU W TURCJI

Bramkarze: Maciej Gostomski, Adrian Kostrzewski, Tomasz Woźniak.

Obrońcy: Paweł Baranowski, Daniel Dziwniel, Michał Król, Leandro, Tomasz Midzierski, Kamil Pajnowski, Bartosz Rymaniak, Kryspin Szcześniak.

Pomocnicy: Szymon Drewniak, Damian Gąska, Janusz Gol, Michał Goliński, Bartłomiej Kalinkowski, Serhij Krykun, Jason Lokilo, Michał Mak, Alex Serrano, Łukasz Szramowski, Dawid Tkacz, Marcel Wędrychowski.

Napastnicy: Przemysław Banaszak, Bartosz Śpiączka.