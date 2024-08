Młody bramkarz Motoru Lublin będzie zbierał doświadczenie w III lidze

Jeż to wychowanek klubu z Lublina. W zimie 2023 roku nastolatek został nawet zgłoszony do gry w eWinner II lidze. Do tej pory nie doczekał się jednak debiutu. Minuty łapał w czwartoligowych rezerwach Motoru, dla których zagrał w poprzednich rozgrywkach 22 razy.

W lecie przygotowywał się jednak do nowego sezonu z pierwszą drużyną, pojechał też z nią na obóz. Teraz będzie zbierał doświadczenie na wyższym, bo trzecioligowym poziomie w barwach KS Wiązownica, który w ten weekend rozpoczyna walkę o punkty. Rok temu Motor wysłał na wypożyczenie do Wiązownicy innego golkipera – Pawła Budzyńskiego.

Ekipa z Podkarpacia w sobotę o godz. 17 zagra w Lubartowie z tamtejszym Lewartem.