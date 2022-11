Górnik Łęczna zagra dziś z Piastem Gliwice w Fortuna Pucharze Polski

Zielono-czarni awansowali do 1/8 finału Pucharu Polski po tym jak w poprzedniej fazie wyeliminowali na swoim stadionie Koronę Kielce po bramce Huberta Sobola w samej końcówce spotkania. W kolejnej rundzie los przydzielił im innego przedstawiciela z najwyższego szczebla – ekipę Piasta Gliwice. I znów miejscowi kibice mają prawo wierzyć, że ekipa z Łęcznej okaże się lepsza od wyżej notowanego rywala.

W minionej kolejce Fortuna I Ligi Maciej Gostomski i spółka pokonali 2:1 na wyjeździe Wisłę Kraków i do meczu z ekipą z Gliwic przygotowują się mocno podbudowani. – Wiedzieliśmy, że będzie to ciężki mecz, ale wiedzieliśmy też, że umiemy grać w piłkę. Przed starciem z Wisłą większość skazywała nas na porażkę, a my potrafiliśmy wygrać to spotkanie – mówi klubowym mediom Łukasz Grzeszczyk, który w Krakowie otworzył wynik spotkania. – Drużyna jest w budowie i musi przeżyć różne momenty. Wszyscy jesteśmy drużyną i wzajemnie się wspieramy. Przed nami mecz z Piastem i liczymy na wsparcie naszych kibiców – dodał doświadczony pomocnik.

Tak jak w Łęcznej od minionego piątku nastroje znacznie się poprawiły, tak w Piaście nadal są mówiąc łagodnie nienajlepsze. Po tym jak z ławką trenerską pożegnał się trener Waldemar Fornalik ekipa, a zastąpił go Aleksandar Vuković zespół nie wyszedł z kryzysu. Serb w debiucie w barwach nowej drużyny zremisował 1:1 z Koroną Kielce. Natomiast w minionej kolejce gliwiczanie przegrali na swoim boisku z Wartą Poznań 0:2. Tym samym tamtejsi kibice czekają na zwycięstwo swojej drużyny od początku września kiedy to Piast ograł 2:1 Miedź Legnica.

Piłkarze Górnika będą więc chcieli zrobić wszystko by rywale na ich terenie się nie przełamali. I liczą na wsparcie miejscowych kibiców. Klub przygotował bezpłatne wejściówki dla dzieci i młodzieży w ramach grup zorganizowanych. Aby je otrzymać należy przesłać wiadomość na adres e-mail: bilety@gornik.leczna.pl lub telefonicznie pod numerem 667 667 161.

Dla pozostałych fanów klub z Łęcznej bilety dostępne są w atrakcyjnych cenach. Wejście na trybunę A to koszt 20 zł, a na trybunę B 10 zł. Z kolei dzieci i młodzież mogą obejrzeć mecz za jedyne pięć złotych. Na tym nie koniec, bo posiadacze karnetów na rundę jesienną rozgrywek Fortuna I Ligi mogą liczyć na 50 procent zniżki od ceny biletu (poza wejściówką w cenie pięciu złotych).

Na tym nie koniec, bo kto we wtorek zdecyduje się przyjść na stadion i dopingować Górnika z wysokości trybun będzie mógł też napić się darmowego piwa. Klub wraz ze swoim sponsorem – Browarem Perła – przygotuje na to wydarzenie dwa tysiące kubków złocistego trunku.

Początek wtorkowego meczu 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski zaplanowano na godzinę 17.30. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport Extra.

PIŁKARSKI FORTUNA PUCHAR POLSKI 1/8 FINAŁU

8 listopada: KKS 1925 Kalisz – Górnik Zabrze (godz. 14.30) * Górnik Łęczna – Piast Gliwice (17.30) * Lechia Gdańsk – Legia Warszawa (20.30). 9 listopada: Motor Lublin – Wisła Kraków (14.30) * Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa (17.30) * Sandecja Nowy Sącz – Śląsk Wrocław (20.30). 10 listopada: Lechia Zielona Góra – Radomiak Radom (12) * Pogoń Siedlce – Resovia (17.30).