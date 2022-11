Górnik Łęczna zaprasza kibiców na mecz z Piastem Gliwice. Promocje na bilety i darmowe piwo

Jarosław Kaczyński o macierzyństwie. Dlaczego rodzi się "dużo za mało dzieci"?

Ełk (woj. warmińsko-mazurskie). Prezes PiS Jarosław Kaczyński na spotkaniu z wyborcami w Ełku stwierdził, że dziś rodzi się "dużo za mało dzieci", a jeśli "na przykład utrzyma się taki stan", że kobiety do 25. roku życia piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie.