Motor Lublin i Górnika Łęczna czeka w drugiej połowie września meczowy maraton

Druga połowa września upłynie piłkarzom Motoru Lublin i Górnika Łęczna na niemal nieustannym graniu meczów o stawkę. Obecnie nasi przedstawiciele w Fortuna I Lidze mają nieco czasu na odpoczynek i spokojne przygotowania do nadchodzącego meczowego maratonu. Warto pamiętać, że poza spotkaniami w lidze, zarówno żółto-biało-niebieskich jak i łęcznian czekają starcia w Fortuna Pucharze Polski, ale po kolei.

Zacznijmy od lublinian, dla których terminarz wydaje się nieco łaskawszy. Zespół trenera Goncalo Feio wróci do walki o ligowe punkty w niedzielę 17 września i w Tychach zagra z tamtejszym GKS. Po powrocie do Lublina Łukasz Budziłek i spółka będą przygotowywać się do szlagieru rundy jesiennej – w sobotę 23 września do Lublina przyjedzie naszpikowana hiszpańskimi piłkarzami Wisła Kraków. Następnie przyjdzie czas na pucharowe starcie z Puszczą Niepołomice (na razie klub z Lublina poinformował, że mecz zostanie rozegrany we wtorek, 26 września, ale ciągle nie wiadomo, o której godzinie). Na koniec miesiąca – dokładnie w piątek 29 września, żółto-biało-niebieskich czeka wyjazd do Gdyni na mecz z tamtejszą Arką.

O wiele bardziej napięty grafik po powrocie do gry ma Górnik Łęczna. W poniedziałek 18 września zielono-czarni zagrają u siebie z Resovią, ale już cztery dni później, czyli w piątek 22 września zmierzą się na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Po powrocie spod Klimczoka do Łęcznej podopieczni trenera Ireneusza Mamrota rozpoczną przygotowania do meczu w Fortuna Pucharze Polski (środa 27 września) z Cracovią. I po tym spotkaniu Maciej Gostomski i spółka zdążą złapać lekki oddech, bo kolejny raz na boisku pojawią się dopiero w poniedziałek, 2 października, kiedy podejmą z Zagłębie Sosnowiec.

Kwiatkowski wypożyczony

Pomocnik Górnika Jakub Kwiatkowski pozostałą część sezonu 2023/2024 spędzi na wypożyczeniu do drugoligowej Radunii Stężyca. Kwiatkowski trafił do Łęcznej z rezerw Legii Warszawa pod koniec czerwca 2022 roku. Na boisku w zielono-czarnych barwach oglądaliśmy go w 10 spotkaniach Fortuna 1 Ligi oraz w pucharowym starciu przeciwko Arce Gdynia.

WRZEŚNIOWE MECZE MOTORU LUBLIN

GKS Tychy – Motor (niedziela, 17 września, godz.12.40) * Motor – Wisła Kraków (sobota, 23 września, godz. 17.30) * Motor – Puszcza Niepołomice w momencie publikacji data nie była podana * Arka Gdynia – Motor (piątek, 29 września, godz. 20.30)

WRZEŚNIOWE MECZE GÓRNIKA ŁĘCZNA

Górnik – Resovia (liga, poniedziałek 18 września, godz.18) * Podbeskidzie Bielsko-Biała – Górnik (liga, piątek 22 września, godz. 18) * Górnik – Cracovia (Puchar Polski, środa 27 września, godz.18) * Górnik – Zagłębie Sosnowiec (poniedziałek, 2 października, godz. 18)