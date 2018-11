Górnik chce wygrać na pożegnanie z kibicami

Przed zielono-czarnymi ostatnie dwa mecze w tym roku kalendarzowym. Dlatego Górnik, aby wciąż myśleć o awansie na zaplecze ekstraklasy nie może pozwolić sobie na stratę punktów. Paweł Sasin i spółka, tracą obecnie do trzeciej w tabeli Elany sześć „oczek”. Ekipa z Torunia mogła jeszcze bardziej odskoczyć od grupy pościgowej, ale w środę tylko bezbramkowo zremisowała z Rozwojem Katowice.

A podopieczni Franciszka Smudy zrobią wszystko, żeby po utracie dwóch punktów w Częstochowie znowu zgarnąć komplet. – Chcemy zbliżyć się do czołówki, a zarazem podziękować w ten sposób kibicom za to że wspierali nas we wszystkich meczach – mówi Patryk Rojek, bramkarz Górnika. – Po ostatnim meczu, mimo że nie wygraliśmy, czujemy większą pewność siebie. W starciu ze Skrą to my dominowaliśmy i mieliśmy więcej sytuacji do strzelenia bramki. Nie udało nam się tylko udokumentować naszej przewagi, ale wierzę że w sobotę będzie inaczej i punkty zostaną w Łęcznej – dodaje młodzieżowiec zielono-czarnych.

Młody zawodnik odniósł się też do swojego nowego trenera, czyli Franciszka Smudy, który od kilkunastu dni pracuje ponownie w Łęcznej. – Jest to osoba z ogromnym doświadczeniem, z którego wszyscy zawodnicy w szatni powinni czerpać, jak najwięcej. Przyjście trenera Smudy do Górnika na pewno nam pomoże stać się lepszymi piłkarzami. Wierzę, że poprawimy swoją pozycję w tabeli – dodaje.

Drużyna z Rybnika w tabeli zajmuje obecnie trzecie miejsce, tyle że od końca. Od dawna czeka też na zwycięstwo. Ostatni raz z kompletu punktów piłkarze ROW cieszyli się... 30 września, kiedy pokonali u siebie Ruch Chorzów 1:0. W kolejnych siedmiu występach zanotowali: cztery remisy i trzy porażki. Strzelili też zaledwie cztery gole. W pierwszym starciu obu ekip triumfowali goście 2:1, a zwycięską bramkę w 75 minucie zdobył Kamil Bętkowski.

Pozostałe mecze: Skra Częstochowa – Ruch Chorzów * Gryf Wejherowo – Resovia * Stal Stalowa Wola – Elana Toruń * Znicz Pruszków – Widzew Łódź * Rozwój Katowice – Błękitni Stargard * Olimpia Elbląg – Pogoń Siedlce * Olimpia Grudziądz – Siarka Tarnobrzeg * GKS Bełchatów – Radomiak Radom.