Motor Lublin ma nowego napastnika

24-latek swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Orle Wojcieszów. Potem reprezentował barwy Karkonoszy Jelenia Góra i Ślęzy Wrocław. W 2018 roku zgłosił się po niego ówczesny ekstraklasowicz – Korona Kielce. Potem piłkarz z Wojcieszowa był wypożyczany do Garbarni Kraków i Pogoni Siedlce, by ostatecznie zamienić stolicę województwa świętokrzyskiego na Pruszków. Do Znicza trafił w przerwie zimowej ubiegłego sezonu. 24-letni napastnik spędził na Mazowszu całą rundę wiosenną i dołożył swoją cegiełkę do utrzymania pruszkowian w eWinner II Lidze. W żółto-czerwonych barwach wystąpił dziewiętnastokrotnie, zdobył siedem bramek i dołożył do tego dwie asysty.

Firlej w sumie ma na koncie 49 spotkań na drugoligowych boiskach, w których 17 razy trafił do siatki. Do tego dochodzi 19 występów w Fortuna 1. Lidze. – Maciek jest bardzo sprytnym napastnikiem. Jego siłą jest przede wszystkim waleczność i dobra mentalność. Ten zawodnik ma ciąg na bramkę - udowodnił to w minionej rundzie w barwach Znicza Pruszków. Pokazał, że umie znaleźć się w polu karnym i wykorzystywać sytuacje. Właśnie takiego gracza potrzebowaliśmy – przekonuje dyrektor sportowy Motoru Michał Żewłakow.

Firlej nie ukrywa zadowolenia z faktu, że przeniósł się do Motoru. – Spodobał mi się projekt realizowany w klubie. Na pewno ambicje tutaj są bardzo duże, a aspiracje nie kończą się na poziomie II Ligi. To było kluczowe przy mojej decyzji – powiedział w rozmowie z klubowymi mediami napastnik. – Chciałbym przede wszystkim jak najszybciej zaaklimatyzować się w zespole i zapewnić sobie miejsce w pierwszym składzie. Jeśli chodzi o cele drużynowe, to tutaj przede wszystkim chce pomóc zrealizować plan całego klubu czyli awans do wyższej klasy rozgrywkowej – zakończył nowy nabytek Motoru.

Mocni sparingpartnerzy

Piłkarze Motoru powoli kończą urlopy i niebawem rozpoczną przygotowania do sezonu 2021/2022. Już w najbliższy piątek wszyscy zawodnicy drugoligowca przejdą obowiązkowe badania. Natomiast do regularnych treningów wrócą trzy dni później i do końca tygodnia będą pracowali na własnych obiektach obiektach. Następnie czeka ich domowy sparing z Siarką Tarnobrzeg i wyjazd na obóz przygotowawczy do Opalenicy. W Wielkopolsce nasi piłkarze będą trenować od 12 do 16 lipca. W trakcie zgrupowania zmierzą się z trzecioligową Polonią Środa Wielkopolska, a w drodze powrotnej zagrają test-mecz z beniaminkiem PKO Ekstraklasy – Radomiakiem Radom. Potem do startu rozgrywek żołto-biało-niebiescy będą już trenowali tylko w Lublinie. W kolejnym tygodniu czekają ich dwa spotkania towarzyskie. 24 lipca „Motorowcy” zmierzą się z rezerwami Legii Warszawa u siebie i kolejnym świeżo upieczonym ekstraklasowiczem – Górnikiem Łęczna.