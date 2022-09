Motor ma nowego trenera i dyrektora sportowego. Do trzech razy sztuka?

Feio rozpoczyna pracę na własny rachunek. Do tej pory nie miał okazji samodzielnie prowadzić drużyny seniorów. Ma za to doświadczenie z akademii: Legii Warszawa i Wisły Kraków. Ponadto był też asystentem Kiko Ramireza w ekipie „Białej Gwiazdy”, a także greckiego klubu AO Xanthi. Taką samą funkcję pełnił w Rakowie Częstochowa, gdzie współpracował z Markiem Papszunem.

Tomczyk jako zawodnik grał w I i II lidze, także w barwach Motoru. Ostatnie mecze rozegrał w sezonie 2007/2008. Buty na kołku zawiesił w 2015 roku. Cztery lata później został szefem skautingu w Rakowie Częstochowa. W 2020 roku był już dyrektorem sportowym tego klubu. Ostatnio pracował za to w Legii.

– Do trzech razy sztuka, mam nadzieję, że tym razem się uda – rozpoczął poniedziałkową konferencję prasową, na której przestawiono nowego trenera i dyrektora Zbigniew Jakubas, właściciel klubu z Lublina.

– Do tej pory trudno nazwać sukcesem, to co działo się w Motorze i to co pokazał w niedzielę. Ja się wzoruję na moim koledze, przyjacielu Michale Świerczewskim, który zbudował bardzo dobrze poukładany klub, działający, jak na polskie warunki perfekcyjnie. Osoby, które przedstawiam wywodzą się z Rakowa Częstochowa. Spędzili tam współpracując razem 2,5 roku z dużymi osiągnięciami. Wracam do tego, co zapowiadałem. Paweł Tomczyk jest osobą z Lublina i byłym zawodnikiem Motoru. Został powołany na stanowisko dyrektora sportowego. Najpierw popracujemy wspólnie nad budżetem, nad założeniami na najbliższe trzy lata. Po tej pracy będzie także pełnił funkcję prezesa, żeby władzę skonsolidować w ramach mniejszej ilości osób. Wierzę, że to się uda. Pan Goncalo Feio zostaje powołany na trenera i ma zadanie długofalowe. Spędziliśmy na rozmowach kilkanaście godzin, to niebywale merytoryczny człowiek. Przeraził mnie pracą i oceną, gdzie jesteśmy i gdzie musimy się znaleźć – dodaje Zbigniew Jakubas.

Właściciel wyjaśnił też kilka ważnych kwestii, jak chociażby budżet Motoru. – Budżet nie był ustalony ani wcześniej, ani teraz. To co mówił Arek Onyszko, że jest niższy o 20 procent nie jest prawdą, jest otwarty według potrzeb, nie ma z góry określonego limitu – zapewnia.

Przyznał dodatkowo, jaki popełnił błąd. – Nie ukrywam, że ja w tej dyscyplinie jestem dopiero od trzech miesięcy. Przez 1,5 roku wcześniej nie zajmowałem się klubem. Myślałem, że zarząd, kadra kierownicza wiedzą co robią, a wyszło, jak wyszło. Nie byliśmy przygotowani na scenariusz b, czyli co będzie, jak nie wejdziemy do pierwszej ligi. Zostało bardzo mało czasu na przygotowanie i skompletowanie zespołu, stąd też wyniki mamy takie, jakie mamy – wyjaśnia właściciel klubu z Lublina.

Jak ocenia ostatnie decyzje Arkadiusza Onyszki? – Było dużo uwag do Arka. Chciałbym powiedzieć, że nie wyszło i jemu i mnie. Tak w życiu bywa. Współpracowaliśmy i starał się, więc chciałbym mu podziękować. To były jego decyzje i trenera. Bez zgody trenera przez ostatnie trzy miesiące żaden zawodnik nie mógł być zatrudniony w klubie. Panowie między sobą nie mogli często uzgodnić wspólnej kandydatury zawodnika – przekonuje Zbigniew Jakubas.

I zapewnia, że zdaje sobie sprawę, że ta drużyna potrzebuje dodatkowych transferów. – Musimy się wzmocnić. Dziewiątka i bramkarz są koniecznością, będziemy na rzęsach stawali, żeby takich zawodników w tym momencie ściągnąć. Ale takich, którzy będą robili różnicę, a nie takich, którzy będą chcieli tylko wziąć pieniądze i będą statystami. Jestem przekonany, że skoro w Rakowie panowie współpracowali tyle czasu, a konsultowałem te kandydatury z właścicielem klubu z Częstochowy, to osiągną sukces w Lublinie. Trener ma wiedzę i zna rynek. Na dobre i na złe w ich rękach jest los Motoru, a w moich zapewnienie finansowania, a ja się z niczego nie wycofuję. Co nas nie zabije to nas wzmocni. Przeżywam naszą sytuację, ale mamy dobry punkt, żeby pójść do przodu i odnieść sukces – mówi właściciel Motoru.