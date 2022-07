Wisła Puławy – Pogoń Siedlce 3:2. Trzecie zwycięstwo i wielkie testy

Dzień przed meczem kibice w końcu doczekali się wieści na temat nowych umów w zespole. Dwuletni kontrakt z Dumą Powiśla podpisał Krystian Puton. Najbliższy sezon w drużynie spędzą również: Dominik Cheba, Łukasz Wiech, Przemysław Skałecki, a także Ednilson.

W starciu z Pogonią trener Pawlak sprawdzał aż… 10 zawodników. Od pierwszej minuty zagrały wszystkie nowe nabytki, czyli: Robert Majewski, Mateusz Klichowicz i Dawid Retlewski. Bohaterem spotkania był jednak Ednilson, który zapisał na swoim koncie dwa trafienia.

Do przerwy lepsi byli jednak rywale z Siedlec. W 40 minucie Maciej Wichtowski przymierzył do siatki bezpośrednio z rzutu wolnego. Druga odsłona? Gospodarze wyrównali po godzinie gry. Z rzutu wolnego dośrodkował Puton, a celnym strzałem głową centrę sfinalizował właśnie Ednilson. Niedługo później zrobiło się już 2:1 dla Wisły. Po kolejnym dośrodkowaniu Putona, tym razem z rzutu rożnego kiepską interwencję zaliczył bramkarz gości, a z prezentu skorzystał Majewski, czyli były gracz Pogoni, który wpakował piłkę do siatki.

Puławianie długo się jednak nie cieszyli. Już w 69 minucie znowu mieliśmy remis, po tym, jak Kamil Włodyka przymierzył do siatki zza pola karnego. Ostatnie słowo należało do zespołu trenera Pawlaka, a konkretnie do „Ediego”, który swój dobry występ ukoronował drugim golem.

Za tydzień kolejnym rywalem Dumy Powiśla będzie beniaminek II ligi – Polonia Warszawa.

Wisła Puławy – Pogoń Siedlce 3:2 (0:1)

Bramki: Ednilson (60, 89), Majewski (66) – Wichtowski (40), Włodyka (69).

Wisła: zawodnik testowany I – Cheba, Majewski, Wiech, zawodnik testowany II, zawodnik testowany III, zawodnik testowany IV, Skałecki, Puton, Klichowicz, Retlewski oraz Ednilson i sześciu zawodników testowanych.

Pogoń: Kowynia (46 Mirus) – Misiak (63 Kołoczek), Wichtowski (87 Wrzosek), Lewandowski (87 Leszczuk), Fiedosewicz (77 Mucha), Marcinho (46 Demianiuk), Piotrowski (71 Misiak), Dzięcioł (63 Włodyka), Szuprytowski (71 Wicenciak), Bujalski (46 Prochownik), Nowak (63 Kielak).