Chełmianka miała się wycofać z III ligi, a walczy o awans

Co ważne, biało-zieloni do końcówki sezonu mogą przystąpić ze spokojnymi głowami i dużym optymizmem. Długo musieli czekać na swoje wypłaty, ale w końcu zaległości wobec drużyny zostały spłacone. Dodatkowo, od 1 lipca ma powstać miejska spółka Chełmski Klub Sportowy, która zajmie się prowadzeniem sekcji: piłki nożnej i siatkówki.

Mimo problemów finansowych piłkarze na boisku robili swoje. Dzięki temu na finiszu ciągle liczą się w walce o awans. Nie przegrali już od sześciu kolejek (cztery zwycięstwa i dwa remisy). W tabeli są na drugim miejscu ze stratą tylko trzech „oczek” do Siarki Tarnobrzeg. W końcówce rozgrywek zagrają jeszcze właśnie z Siarką, ale to będzie jedyny rywal z czołówki. Poza tym zmierzą się z: Orlętami Spomlek Radzyń Podlaski, Sokołem Sieniawa, Czarnymi Połaniec i Tomasovią, czyli zespołami z dolnych rejonów tabeli. Patrząc na terminarz innych, czołowych ekip trzeba przyznać, że Chełmianka ma teoretycznie dużo łatwiejszych przeciwników.

– Na pewno walczymy o jak najlepsze miejsce. Awans to by była wielka sprawa. W końcu Chełmianka nigdy nie występowała na poziomie centralnym – wyjaśnia Michał Wołos, który normalnie już trenuje i za kilkanaście dni powinien być do dyspozycji trenera.

– Wiadomo, że głupotą byłoby w tej sytuacji nie powalczyć skoro naprawdę tabela wygląda tak dobrze. Z drugiej strony my wolimy chyba jednak grać z czołówką. Lepiej nam to wychodzi, bo większość punktów straciliśmy z dołem tabeli. Nie ma jednak co ukrywać, że szykuje się bardzo ciekawa końcówka sezonu. Tym bardziej, że rywale mają sporo meczów między sobą, a my z większością mamy lepszy bilans. Ważne na pewno będzie nasze spotkanie z Siarką Tarnobrzeg. Tam wygraliśmy 1:0. Zobaczymy, co będzie w rewanżu – dodaje obrońca biało-zielonych.

Problemem w ostatnich tygodniach na pewno była wąska ławka. Po powrocie Wołosa powinno być lepiej, tym bardziej, że niedługo do gry zdolny będzie także Grzegorz Bonin. A to dobry prognostyk na najbliższe mecze.

– Każdy widzi, jak wygląda sytuacja w tabeli. Naprawdę mamy szansę zrobić w Chełmie coś fajnego. Na razie nie myślimy jednak o tym pierwszym miejscu. Wychodzimy z założenia, że zawsze chcemy wygrywać, ale najważniejszy jest ten najbliższy mecz, czyli teraz wyjazd do Radzynia Podlaskiego. Takie podejście zdaje egzamin. Poprzednie zwycięstwa mogą się okazać nic nie warte, jeżeli nie pokonamy Orląt – mówi Patryk Czułowski.

Ostatnio Chełmianka miała pod górkę, bo przegrywała u siebie z Cracovią II 0:1. Po przerwie potrafiła jednak odwrócić losy spotkania i wygrać 2:1. – Nie dość, że zdobyliśmy trzy punkty, to pokonaliśmy przecież drużynę, która była przed nami. Musieliśmy to zrobić i fajnie, że się udało. Pierwsza połowa była wyrównana, ale w drugiej wygraliśmy zasłużenie. Pokazaliśmy charakter i sporo jakości. Fajnie to wygląda, a drużyna naprawdę idzie do przodu. Jeszcze kilka tygodni temu, przed meczem z Avią dostaliśmy przecież informację, że gasimy światło i się wycofujemy. A my walczymy teraz o pierwsze miejsce. Dobrze, że zaległości zostały uregulowane i że my potrafiliśmy te problemy zostawić gdzieś z boku. Sytuacja się poprawiła, a klub się rozwija – dodaje Czułowski.

Czy w weekend uda się zrobić kolejny krok w stronę II ligi? Derby w Radzyniu Podlaskim zaplanowano na sobotę, o godz. 17.

ROZKŁAD JAZDY DRUŻYN Z CZOŁÓWKI TABELI W KOŃCÓWCE SEZONU 2021/2022

Siarka Tarnobrzeg: Podhale Nowy Targ (dom), Chełmianka (wyjazd), ŁKS Łagów (d), Cracovia II (w), Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski (d).

Chełmianka: Orlęta Spomlek (w), Siarka (d), Sokół Sieniawa (w), Tomasovia Tomaszów Lubelski (d), Czarni Połaniec (w).

Cracovia II: ŁKS (d), Wisłoka Dębica (d), Orlęta Spomlek (w), Siarka (d), Sokół (w).

ŁKS Łagów: Cracovia II (w), Orlęta Spomlek (d), Siarka (w), Sokół (d), Tomasovia (w).

Podhale Nowy Targ: Siarka (w), Sokół (d), Tomasovia (w), Czarni (d), KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski (w).