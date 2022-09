Podhale Nowy Targ – Orlęta Spomlek 0:1. Wygrana mimo problemów

Gospodarze liczyli na przełamanie kiepskiej passy u siebie. W trzech wcześniejszych meczach przed własną publicznością udało się wywalczyć ledwie punkt i zdobyć jednego gola.

Gracze Grzegorza Hajnosa szybko utrudnili sobie jednak życie. Arkadiusz Maj rozpoczął pressing biało-zielonych i to przyniosło efekty, bo gracze z Nowego Targu źle wyprowadzili piłkę. Na skrzydle dostał ją Mateusz Ozimek, po którego strzale i rykoszecie na 0:1 do „pustaka” futbolówkę wpakował Michał Kobiałka.

Kolejne fragmenty? Miejscowi starali się odpowiedzieć, ale niewiele wynikało z ich akcji. Ekipa z Radzynia Podlaskiego oddała za to dwa groźne strzały: najpierw Ozimek huknął nad poprzeczką, a później czujność bramkarza sprawdził Przemysław Koszel. W końcówce pierwszej odsłony dwa razy groźnie pod bramką Kacpra Kołotyły zrobiło się po dalekich wyrzutach z autu. Wynik pozostał jednak ten sam.

Po przerwie Podhale ruszyło do natarcia i przez 15 minut zdominowało rywali. Wydawało się, że bramka wyrównująca jest jedynie kwestią czasu. Adrian Duchnowski wybijał piłkę sprzed linii, a po uderzeniu Adriana Ligienzy musiał się wykazać Kołotyło, który świetnie odbił próbę rywala. Orlęta przetrwały bardzo trudny moment, a później groźnie kontrowały. I mogły uspokoić mecz drugim golem, ale ostatecznie i tak wywalczyły trzy punkty.

– Najważniejsze, że wygraliśmy. W Nowym Targu mieliśmy z różnych względów do dyspozycji bardzo okrojony skład. Nie był to pewnie najpiękniejszy mecz w naszym wykonaniu, ale cieszy, że skuteczny. Szybko zdobyliśmy gola, a potem mogliśmy dołożyć drugiego po kontrach. Na pewno gospodarze byli częściej przy piłce, ale my mieliśmy lepsze okazje. Końcówka pierwszej połowy i pierwszy kwadrans drugiej to przewaga Podhala. Udało się jednak przetrwać, a później znowu sami dochodziliśmy do głosu. Szkoda, że nie zamknęliśmy spotkania bramką na 2:0. Byłoby wówczas spokojniej w końcówce. Mamy jednak punkty i chłopakom należą się wielkie gratulacje, bo zostawili na boisku mnóstwo serducha – ocenia Mikołaj Raczyński.

Podhale Nowy Targ – Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski 0:1 (0:1)

Bramka: Kobiałka (2).

Podhale: Maciej Styrczula – Wajsak, Mazurek, Żołądź (63 Cuber), Szczepański (80 Bodziuch), Ligienza, Żurek, Drobnak, Płatek, Szynka (69 Majeran), Burnat (63 Antkowiak).

Orlęta: Kołotyło – Chaliadka (83 Zajac), Duchnowski, Kamiński, Szymala, Koszel, Mnatsakanyan (59 Szczygieł), Kobiałka, Sowisz, Ozimek (83 Madembo), Maj (82 Kuźma).

Żółte kartki: Żurek, Antkowiak – Koszel, Maj.

Sędziował: Daniel Kruczyński (Żywiec).