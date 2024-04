Siarka wygrała w Świdniku, Avia wiosną ciągle w dołku

0 A A

(fot. Avia Świdnik/facebook)

Siódmy mecz ligowy w tym roku, a na koncie Avii ciągle jest tylko pięć punktów. Co więcej, świdniczanie na swoim stadionie rozegrali czwarte spotkanie i przegrali po raz trzeci. Do tej pory przy ul. Sportowej na wiosnę wywalczyli tylko punkcik. W sobotę pełną pulę do domu zabrała Siarka Tarnobrzeg, która pokonała zespół Łukasza Mierzejewskiego 2:1.

