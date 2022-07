Świdniczanka wygrała w sparingu z Lublinianką 4:3. Sporo testów w obu drużynach

Próbował przepłynąć Wisłę. W ostatniej chwili pomogli mu policjanci

Warszawa. Był pod wpływem alkoholu i próbował przepłynąć Wisłę. Tonącemu mężczyźnie w ostatniej chwili pomogli warszawscy policjanci. Podkreślają, że choć takie zachowanie to skrajna nieodpowiedzialność, mimo ich apeli z podobnymi sytuacjami mają do czynienia co roku.