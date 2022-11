Mundial 2022: Hiszpania – Kostaryka 7:0. Lepiej nie mogli zacząć

Przed mundialem Hiszpanie jak zawsze byli wymieniani w gronie faworytów choć ich selekcjoner Luis Enrique nie składał buńczucznych deklaracji. La Roja podeszła do swojego pierwszego występy w Katarze z należytą koncentracją i pokazała niebywałą siłę w ofensywie.

Strzelanie przeciwko Kostaryce zaczął już w 12 minucie Dani Olmo, który dobrze opanował piłkę w polu karnym i sprytnym lobem pokonał wychodzącego z bramki Keylora Navasa. W 21 minucie po świetnej akcji na lewym skrzydle futbolówka trafiła do Marco Asensio, który uderzył kapitalnie z lewej nogi nie dając żadnych szans bramkarzowi rywali. Tuż po upływie 30 minut sędzia podyktował rzut karny, a skutecznie wykonał go Ferran Torres i już do przerwy losy meczu były w zasadzie przesądzone.

W drugiej połowie Hiszpania nie miała zamiaru spuszczać z tonu. W 54 minucie po raz drugi na listę strzelców wpisał się Torres. Na hattricka nie miał jednak szans, bo kilka chwil później został zmieniony przez Alvaro Moratę. W 74 minucie ekipa z półwyspu iberyjskiego zadała kolejny cios. Tym razem na listę strzelców wpisał się młodziutki Gavi. Pięć bramek przewagi nie zadowoliło jednak ekipy trenera Enrique. W 90 minucie na 6:0 trafił Carlos Soler, a chwilę później wynik meczu ustalił wspomniany Morata.

Dzięki wysokiej wygranej Hiszpanie objęli prowadzenie w grupie E. W niedzielę mistrzowie świata z 2010 roku zagrają z Niemcami, którzy ulegli w środę Japonii. Jeśli wygrają zapewnią sobie awans do fazy pucharowej i prawdopodobnie wyrzucą Die Manschaft z dalszego udziału w mistrzostwach świata.

Hiszpania – Kostaryka 7:0 (3:0)

Bramki: Olmo (12), Asensio (21), F. Torres (31, 54), Gavi (75), Soler (90), Morata (90).

Hiszpania: Simon – Azpilicueta, Rodri, Alba (64 Koke), Laporte – Busquets (64 Balde), Gavi, Pedri (57 Soler 57) – Asensio (69 Williams), F. Torres (57 Morata), Olmo.

Kostaryka: Navas – Duarte, Oviedo, Calvo, Martinez (46 Watson) – Fuller, Borges (72 Aguilera), Bennette (61 Ruiz 61), Tejeda – Contreras (61 Zamora), Campbell.