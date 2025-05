W Lubartowie odbywa się Finał Wojewódzki XXV edycji Pucharu Tymbarku [ZDJĘCIA]

Turniej ma swoją rangę, a w uroczystym jego otwarciu wziął udział wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. – Nie ma chyba nic lepszego niż połączenie sportu, młodzieży oraz tego, co kochamy wszyscy: piłki nożnej. Gorąco kibicuję uczestnikom wojewódzkiego finału Pucharu Tymbarku, gratuluję gry na tym etapie turnieju i życzę, by był to jedynie przystanek na trasie do wielkiej, wspaniałej kariery, o jakiej marzycie. Niech wygrają najlepsi – mówił wojewoda lubelski.

Po oficjalnym otwarciu przyszła pora na wspólną rywalizację. We wtorek do gry przystąpiły zespoły w kategoriach U-10 chłopców, U-10 dziewcząt oraz U-12 chłopców. Emocji, pięknych akcji i co najważniejsze bramek nie brakowało!