Bramkarz uratował punkt Lewartowi, cztery gole Damiana Ścibiora i wyniki grupy mistrzowskiej Hummel IV ligi

Spotkanie dużo lepiej rozpoczęli goście. Już w 21 minucie Oliwier Konojacki trafił na 0:1. Kiedy kilkanaście minut później Dominik Skiba podwyższył prowadzenie gości wydawało się, że trzy punkty pojadą do Krasnegostawu. Swoje plany mieli jednak gospodarze. Jeszcze przed przerwą ważnego gola do szatni zdobył Hubert Giletycz. Dzięki temu Lewart mógł jeszcze marzyć o korzystnym wyniku.

W drugiej części spotkania goście mogli spokojnie zamknąć mecz, ale zmarnowali mnóstwo sytuacji. A to zemściło się w piątej minucie doliczonego czasu gry. Skoro gospodarze nie mieli już nic do stracenia, to na ostatni stały fragment w polu karnym rywali zameldował się właśnie Podleśny. I to bramkarz miejscowych świetnym strzałem głową doprowadził do remisu. A przy okazji zapewnił ekipie z Lubartowa jeden punkt.

Niesamowity mecz rozegrał w niedzielę Damian Ścibior. Stal Poniatowa pokonała swoją imienniczkę z Kraśnika 4:2, a Ścibior zapisał na swoim koncie… wszystkie gole dla gospodarzy. Już po 20 minutach drużyna Konrada Szmyrgały prowadziła 2:0, a tuż po godzinie gry miała w zapasie trzy bramki. Szybko odpowiedział Damian Pietroń, a w końcówce obie ekipy zapisały na swoich kontach jeszcze po jednym golu.

Mimo wąskiej kadry i wielu absencji kolejne trzy „oczka” do swojego konta dopisali piłkarze Tomasovii. I zepsuli pożegnanie Damiana Panka, bo jego Huragan rozegrał ostatnie domowe spotkanie w tym sezonie. A to zakończyło się porażką gospodarzy 0:2.

GRUPA MISTRZOWSKA

Świdniczanka Świdnik – Gryf Gmina Zamość 7:1 (Paluch 39, 43, 62, Szymala 51, Zuber 57, Koźlik 72, Janczarek 86 – Pupeć 32) * Motor II Lublin – Granit Bychawa 2:1 (Wędrocha 52, Baryła 59 – Pęcak 60) * Stal Poniatowa – Stal Kraśnik 4:2 (Ścibior 3, 19, 62, 83 – Pietroń 66, Zięba 86) * Lewart Lubartów – Start Krasnystaw 2:2 (Giletycz 44, Podleśny 90+5 – Konojacki 21, Skiba 34) * Huragan Międzyrzec Podlaski – Tomasovia Tomaszów Lubelski 0:2 (Białek 27, Żerucha 75).