Kryształ Werbkowice – Lublinianka 0:1. Trzecia liga wraca na Wieniawę!

Ekipa z Lublina wraca na ten poziom rozgrywek po kilku latach przerwy. Ostatnio występowała w III lidze w sezonie 2015/2016. Wówczas zajęła dziewiąte miejsce w tabeli, ale z powodu reorganizacji musiała pogodzić się ze spadkiem.

Przed piątkowym spotkaniem Tomasz Brzyski i spółka wyprzedzali Stal Kraśnik o pięć punktów. Aby zapewnić sobie awans przed ostatnią serią gier klub z Wieniawy musiał wygrać. I już w pierwszej połowie objął prowadzenie. W 36 minucie centrę Evandro Gomesa na gola zamienił Grzegorz Fularski.

Do przerwy nic się już nie zmieniło i w lepszych nastrojach do szatni schodzili goście. Druga połowa? Od 72 minuty Lublinianka grała w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Konrada Niegowskiego. Mimo osłabienia i tak dowiozła korzystny wynik do ostatniego gwizdka. I już w Werbkowicach mogła świętować awans do III ligi.

Kryształ Werbkowice – Lublinianka Lublin 0:1 (0:1)

Bramka: Fularski (36).

Kryształ: Rojek – Wanarski, Mulawa, Borys (46 Jarosz), Wójtowicz, Pupeć, Grzęda (68 Sas), Denkiewicz (83 Otręba), Lis (46 Oleszczuk), Reszczyński, Rybka.

Lublinianka: Wójciki – Zhmuida (51 Kalita), Tadrowski, Ptaszyński, Brzyski, Fularski (83 Chodziutko), Futa, Niegowski, Gomes, Miśkiewicz, Paluch.

Czerwona kartka: Niegowski (Lublinianka, 72 min, za faul).