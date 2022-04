Lewart Lubartów – Powiślak Końskowola 4:1. Marzenia o szóstce ciągle realne

Jedna z największych polskich spółek przeniesie się do Lublina. Jest decyzja

To już pewne: trzecia co do wielkości krajowa spółka – Polska Grupa Energetyczna – zmieni siedzibę i przeniesie się z Warszawy do Lublina. Ale i zarząd, i większość pracowników pozostanie w stolicy. Dla miasta i województwa ta zmiana będzie się jednak wiązała z dużym zastrzykiem gotówki do budżetów.