Igros Krasnobród – Granit Bychawa 1:5, pozostałe wyniki grupy drugiej Hummel IV ligi

Wystarczyło 20 minut, żeby było po meczu. W piątej minucie wynik otworzył Dominik Struk, a w kolejnym kwadransie padły jeszcze dwa gole.

Najpierw Patryk Albingier zaliczył „swojaka”, a po chwili Kamil Sikora wyprowadził gości na trzybramkowe prowadzenie. Po zmianie stron rywali dobili: Łukasz Strug i Mateusz Misztal, a w końcówce honorowe trafienie zaliczyli też gospodarze.

Niespodziewanie łatwo i wysoko w Tyszowcach wygrał też Start Krasnystaw. Drużyna Marka Kwietnia już do przerwy miała w zapasie trzy gole. A wszystkie przyjezdni zdobyli w ostatnie 10 minut pierwszej połowy. Dawid Sołdecki wykorzystał rzut karny, a następnie dwa razy bramkarza rywali pokonał Dominik Skiba. Po przerwie gospodarzy dobił Miłosz Ciechan, a Start pokonał rywali aż 4:0.

Trzeba jeszcze odnotować pierwsze trafienie Kolumbijczyka z Kłosa Gmina Chełm. Carlos Moreno Ibarguen pomógł w zwycięstwie w Siennicy Nadolnej (2:1). Drużyna Jana Konojackiego prowadziła już dwoma bramkami, ale w samej końcówce Sebastian Suduł zaliczył kontaktowe trafienie. Była jeszcze chwila, żeby beniaminek powalczył o pierwszy punkt w sezonie jednak ostatecznie nic z tego nie wyszło.

Po porażce w Kraśniku szybko pozbierał się Grom Różaniec. W niedzielę piłkarze Marka Grelaka przegrywali do przerwy z Gryfem Gmina Zamość 0:1, ale po zmianie stron wystarczył im niecały kwadrans, żeby odwrócili losy spotkania. Dawid Pigan wyrównał, a Kamil Kaproń w 59 minucie wyprowadził gospodarzy na prowadzenie. A Grom nie oddał go już do samego końca.

POZOSTAŁE WYNIKI GRUPY DRUGIEJ

* Igros Krasnobród – Granit Bychawa 1:5 (Jędruszczak 72 – Struk 5, Albingier 15-samobójcza, Sikora 20, Strug 64, Misztal 69) * Brat Cukrownik Siennica Nadolna – Kłos Gmina Chełm 1:2 (Suduł 89 – Rutkowski 55, Ibarguen 78) * Huczwa Tyszowce – Start Krasnystaw 0:4 (D. Sołdecki 36-z karnego, Skiba 38, 45, Ciechan 75) * Grom Różaniec – Gryf Gmina Zamość 2:1 (Pigan 47, Kaproń 59-z karnego – Kierepka 37-z karnego).