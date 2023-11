Lewart Lubartów uczcił setne urodziny klubu na jubileuszowej gali

W ramach obchodów 100-lecia, w ostatnich miesiącach w Lubartowie działo się sporo. W czerwcu udało się zorganizować mecz oldbojów, w którym wzięli udział byli piłkarze. Niebiescy pokonali Białych 5:2, a na listę strzelców po stronie zwycięzców wpisywali się: Borys Kaczmarski (dwukrotnie), Robert Mirosław, Paweł Majcher, a także Zbigniew Grzesiak. Dla pokonanych trafiali Tomasz Szajkowski i Artur Kuśmirek.

We wrześniu Lubartów odwiedziły rezerwy Legii Warszawa. Początek towarzyskiego spotkania zdecydowanie należał do „Wojskowych”, którzy szybko wyszli na dwubramkowe prowadzenie. Gospodarze mimo że był to jedynie mecz kontrolny nie mieli jednak zamiaru przegrać. Dwa gole zdobył Oskar Gede, a trzecią dorzucił Sylwester Parada i ostatecznie ze zwycięstwa jednak cieszył się Lewart.

W piątek ukoronowaniem obchodów 100-lecia była uroczysta gala, na której przyznano pamiątkowe medale i wyróżnienia. Medal Polskiego Związku Piłki Nożnej otrzymał Piotr Grzegorczyk, wieloletni sponsor klubu z drukarni Pegwan. Medal Stulecia Lubelskiego Związku Piłki Nożnej dostał Wojtek Trykacz. Z kolei złote odznaki Lubelskiego Związku Piłki Nożnej trafiły do: Grzegorza Białka, Daniela Cieśli, Dariusza Karwata, Leszka Ocha, Marka Polichańczuka, Janusza Mitury oraz Tomasza Mitury. Srebrne odznaki LZPN otrzymali: Radosław Szumiec i Jacek Wasak.

Działacze czwartoligowca nie zapomnieli również o sponsorach i instytucjach, które w ostatnich latach wspierały klub. W sumie wyróżniono ponad 30 z nich. Ponad 50 osób otrzymało również jubileuszowe medale z okazji 100-lecia.

Lista nagród dla sponsorów i instytucji

Miasto Lubartów, Piotr Grzegorczyk, Wojciech Trykacz, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Drukarnia Pegwan, Lubelski Związek Piłki Nożnej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Starostwo Powiatowe Lubartów, WAB Wiesław Paszkowski, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubartowie, HBMS Arnold Deć, Solbet Lubartów, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów, Instal - Servis Wojciech Osiecki, Bank Spółdzielczy w Lubartowie, TECH Edward Filip, Gaza Sport, Dekal Lubartów Wiesław Deć, WIBRO Grzegorz Guz, Roman Pacek, Szkoła Umiejętności Krzysztof Woźniak, Nadleśnictwo Lubartów, Roto Frank Okna Dachowe Lubartów, Uni-Formplast - Zenon Marzęda, Dako Lubartów, Hydro - Instalacje Lubartów, Piekarnia Kajzerka Krzysztof Budzyński, Firma Daszczyk -Kamil Daszczyk, KS Orlik Lubartów, MKS Lubartów, Kibice MKS Lewart Lubartów, Telewizja Kanał S, Tygodnik Lubartowian,Wspólnota Lubartowska, Topazmm PGE dystrybucja, Urząd Marszałkowski, AWF Biała Podlaska.

Medale Jubileuszowe z okazji 100-lecia

Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie, MKS Lewart AGS Lubartów, Marian Filipek, Stanisław Barczak, Leszek Rorat, Andrzej Cyranek, Zbigniew Majewski, Eugeniusz Iwanek, Roman Kiełczykowski, Hipolit Unkiewicz, Stanisław Serwin, Edmund Nowak, Janusz Pożak, Janusz Lalka, Robert Mirosław, Grzegorz Białek, Arkadiusz Smolarz, Jan Cielma, Andrzej Aftyka, Waldemar Bednarczyk, Dariusz Winiarski, Adam Chmielewski, Tomasz Usow, Borys Kaczmarski, Albert Malesa, Przemysław Aftyka, Waldemar Stachyra, Grzegorz Kowalczyk, Marcin Lato, Grzegorz Klepacz, Daniel Cieśla, Ryszard Och, Radosław Szumiec, Marek Polichańczuk, Waldemar Kosior, Piotr Wołowik, Adam Turowski, Wojciech Bobikowski, Krzysztof Tkaczyk, Arkadiusz Mazurek, Ryszard Świć, Krzysztof Lisek, Piotr Podleśny, Małgorzata Kanar, Magda Wyrobek, Damian Podleśny, Jakub Niewęgłowski, Karol Bujak, Dawid Pożak, Dominik Budzyński, Arkadiusz Rusinek, Paweł Stefaniak, Maciej Jezior, Erwin Nogal, Kamil Jeżowski, Stanisław Cybulski, Maciej Jaworski, Stanisław Kowalski.