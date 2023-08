Strzał życia za trzy punkty, czyli Grom Kąkolewnica lepszy od Motoru II Lublin

Grom szybko objął prowadzenie po ładnym strzale zza pola karnego Jacka Mielnika. Gospodarze mogli odpowiedzieć, ale zamiast do siatki trafiali w: słupek i poprzeczkę. W końcówce wykorzystali prezent od rywali i Michał Litwa, w sytuacji sam na sam z bramkarzem jednak doprowadził do wyrównania.

Wydawało się, że drużyna Radosława Muszyńskiego po zmianie stron pójdzie za ciosem. Inne plany miał jednak Patryk Tomasiak, który w 69 minucie popisał się kapitalnym strzałem w same „widły”, z około 30 metrów. Lublinianie starali się odpowiedzieć, ale nie potrafili znaleźć sposobu na defensywę beniaminka. I sobotnie spotkanie skończyło się dużą niespodzianką.

– Rywale tylko i wyłącznie się bronili i to bardzo głęboko. Od początku wybijali piłkę do przodu i wyprowadzali chaotyczne kontry. Oddali tak naprawdę dwa strzały życia i wygrali 2:1. My biliśmy głową w mur, byliśmy za wolni i zbyt schematyczni, żeby wywalczyć trzy punkty – ocenia Radosław Muszyński.

Po dwóch wysokich porażkach wreszcie powody do radości miał trener Kosowski. – Szybki gol nam pomógł, bo mogliśmy skupić się na defensywie i czekać na kontry, a chłopaki uwierzyli w siebie. Motor na pewno mógł wyrównać wcześniej, szkoda, że zrobił to po naszym błędzie. Po przerwie myślałem, że będzie ciężej, ale o wyniku zdecydował kapitalny strzał życia Patryka, to było nieprawdopodobne uderzenie. Bardzo się cieszymy, bo cały czas budujemy zespół i na pewno potrzebujemy czasu, żeby to wszystko poukładać. Każdy punkt zdobyty na początku sezonu może być bezcenny – wyjaśnia popularny „Kosa”, który w kadrze meczowej miał już 20 zawodników. – Ze składem na pewno jest już dobrze, ale niewykluczone, że jak ktoś ciekawy jeszcze się trafi, to go pozyskamy – dodaje trener zespołu z Kąkolewnicy.

Motor II Lublin – Grom Kąkolewnica 1:2 (1:1)

Bramki: Litwa (45+2) – Mielnik (3), Tomasiak (69).

Motor II: Jeż – Miszta, Skorek, Najda, Paździerski (55 Karapuda), M. Nasalski, Wójcik (89 Kisiel), Pytka (70 Wilkowicz), Tracz (75 Sikora), Siwiec (60 Ivanenko), Litwa.

Grom: Gosik – Krasnodębski, Kocyła (80 Adenekan), Jakimiński, Kamiński, Lipski (67 Szeląg), Obroślak, Kudlai, Kanatek (76 Łukasik), Pluta, Mielnik (37 Tomasiak).