Lubelskie piłkarki ręczne spotkają się z kibicami. To już tradycja

Od wielu lat szczypiornistki z Lublina mają okazję spotkać się z fanami przy okazji oficjalnej prezentacji. Odbywała się ona w różnych miejscach, nawet nad Zalewem Zemborzyckim.

W tym roku zdecydowano się na Wirydaż Centrum Kultury przy ul. Peowiaków 12. Dla obu stron będzie to z pewnością ciekawe doświadczenie. Kibice przy tej okazji mogą poznać swoje pupilki z nieco innej strony, jak i podejść do nich, aby zamienić kilka słów czy zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Same szczypiornistki z kolei będą miały okazje wystąpić na dużej scenie i przemówić do rzeszy fanów. Impreza rozpocznie się o godz. 19, a wstęp na nią jest bezpłatny.

To już ostatni czas na wydarzenia marketingowe, bo MKS FunFloor pierwszy mecz rozegra już we wtorek (12 września). Wówczas do hali Globus zawita Galiczanka Lwów. Orlen Superliga ruszyła jednak już wczoraj. W Gnieźnie zagrały miejscowy MKS PR Urbis oraz KGHM Zagłębie Lubin. Aktualne mistrzynie kraju wygrały w pierwszej stolicy Polski 35:16.