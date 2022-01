MKS FunFloor Perła Lublin – EKS Start Elbląg 32:23. Przekonujące zwycięstwo

Mimo że przeciwniczki to przedostatnia ekipa w Superlidze, to styl niedzielnej wiktorii musi cieszyć kibiców żeńskiego szczypiorniaka w Lublinie. Podopieczne Moniki Marzec wyszły na boisko mocno skoncentrowane i szybko rozstrzygnęły losy meczu. Po 30 min prowadziły 18:8, a po zamianie stron już tylko kontrolowały boiskowe wydarzenia. Ostatecznie wygrały 32:23 i utrzymały zaledwie trzypunktową stratę do przewodzącego rozgrywkom MKS Zagłębie Lubin.

Za niedzielny mecz mnóstwo słów uznania należy się Joannie Szarawdze, która zdobyła 7 bramek, ale również wypracowała kilka rzutów karnych. Tradycyjnie już nie zawiodła Romana Roszak, która dołożyła 6 trafień. U przeciwniczek wyróżniła się z kolei Paulina Kopańska, która z 8 bramkami na koncie była najskuteczniejszą szczypiornistka wczorajszych zawodów.

Kolejne spotkanie MKS powinien rozegrać już w piątek w Kielcach. Miejscowa Korona w ten weekend miała wolne, ponieważ jej mecz z Eurobud JKS Jarosław został odwołany z powodu przypadków koronawirusa w zespole z Podkarpacia. Na parkiet nie wybiegły również szczypiornistki Piotrcovii Piotrków Trybunalski i Młynów Stoisław Koszalin. W tym przypadku zachorowały zawodniczki z Piotrkowa Trybunalskiego.

MKS FunFloor Perła Lublin – EKS Start Elbląg 32:23 (18:8)

Lublin: Wdowiak – Szarawaga 7, Roszak 6, Szynkaruk 5, Pietras 4, Gęga 4, Anastacio 2, Zagrajek 2, Portasińska 1, Byzdra. Kary: 12 min.

Start: Hypka, Żarnoch, Pająk – Kopańska 8, Wołoszyk 4,Choromańska 2, Dworniczuk 2, Peplińska 2, Tarczyluk 2, Cygan 1, Głębocka 1, Stapurewicz 1, Owczarek, Kozak. Kary:10 min.

Sędziowali: Młyński (Zwoleń) i Żak (Radom). Widzów: 1000.