MKS Perła Lublin ma nową bramkarkę

Wdowiak to 20-letnia bramkarka, która w ostatnim czasie reprezentowała barwy MTS Żory, a wcześniej uczyła się w Szkole Mistrzostwa Sportowego ZPRP w Płocku. Jest regularnie powoływana do reprezentacji Polski B, a w 2018 roku w biało-czerwonych barwach zajęła z drużyną 13. miejsce na mistrzostwach świata juniorek w piłce ręcznej. Z MKS Perłą Lublin związała się dwuletnim kontraktem. – To dla mnie wyzwanie, ale przede wszystkim nowe doświadczenie i możliwość uczenia się od bardziej doświadczonych zawodniczek, chociażby Weroniki Gawlik, z którą gramy na tej samej pozycji. Lubię rywalizację, więc stawiam sobie za cel to, by w przyszłości zadomowić się w pierwszym składzie drużyny. Wierzę, że kiedyś stanę się czołową zawodniczką MKS – mówi Wdowiak cytowana przez klubowy portal. – Nie mogę się już doczekać pierwszego wejścia na halę, pierwszego treningu i meczu. Z tego, co słyszałam, kibice w Lublinie są bardzo żywiołowi i mocno wspierają drużynę. Mam nadzieję, że dobrze przyjmą mnie w zespole – dodaje.

– Paulina była powoływana do reprezentacji Polski B jako jedna z najmłodszych zawodniczek. Ma wielkie umiejętności i z powodzeniem rywalizowała z Barbarą Zimą o miejsce w bramce kadry juniorskiej, prowadzonej przez Agnieszkę Truszyńską. To bardzo ambitna i perspektywiczna szczypiornistka. Według mnie to bardzo dobry ruch transferowy – ocenia selekcjonerka kadry B i legenda lubelskiego klubu, Sabina Włodek.

Wdowiak to druga zawodniczka, która przed nadchodzącym sezonem trafiła do mistrzyń Polski. Wcześniej MKS Perła pozyskał skrzydłową Magdę Balsam. Natomiast kontrakty z zespołem przedłużyła Marta Gęga, Dominika Więckowska, Weronika Gawlik, Joanna Szarawaga, Aleksandra Rosiak, Patrycja Królikowska i Aleksandra Olek.