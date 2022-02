Paulina Wdowiak podpisała nową umowę z MKS FunFloor Perła Lublin

Z trójki piłkarek, które ostatnio przedłużyły umowy z liderem Superligi nieco bardziej zaawansowana wiekowo jest jedynie Romana Roszak. Dominika Więckowska oraz Paulina Wdowiak, która nowy kontrakt podpisała dopiero w tym tygodniu, to wciąż bardzo młode szczypiornistki.

Wdowiak wywalczyła sobie nową umowę jednak nie młodym wiekiem (22 lata), ale znakomitą postawą na boisku. Monika Marzec bardzo mocno postawiła na bramkarkę, która jest wychowanką MKS Brodnica. Wdowiak natomiast odpłaca się za zaufanie znakomitymi występami – już kilka razy była wybierana MVP spotkania.

– Jest to zdecydowanie przełomowy sezon dla Pauli. Dostała więcej minut i zaufania. W poprzednim sezonie naciskałem już, by na nią postawić, gdyż uważam, że jest to niezwykle utalentowana młoda bramkarka. Mam nadzieję, że spędzi wiele lat w naszym klubie. Liczę też na to, że wkrótce dostanie szansę w narodowej kadrze. Cieszę się, że teraz częściej możemy ją podziwiać na parkiecie. To procentuje. Bardzo dobrze poradziła sobie z wielką odpowiedzialnością, która na nią spadła w momencie gdy nie mieliśmy innych zawodniczek na jej pozycji. To pomogło jej poczuć się w bramce jeszcze lepiej i udźwignąć ciężar bycia numerem jeden. Wiele Paulinie dało też ogrywanie się przy jednej z najlepszych bramkarek w Polsce, Weronice Gawlik – mówi klubowej stronie trener bramkarek w grupach młodzieżowych MKS i kierownik drużyny biało-zielonych, Radosław Kozaczuk.

– Sam fakt, że dostaję szanse, buduje pewność siebie. Niewątpliwie też pomaga to, że gram dosyć dobrze. Czuję, że trenerzy darzą mnie coraz większym zaufaniem. Wychodząc na boisko, staram się dawać z siebie sto procent. Bardzo się tu rozwijam i mam nadzieję, że dalej będzie wszystko szło w dobrym kierunku. Chcę wciąż zdobywać doświadczenie i pomagać dziewczynom w wygrywaniu meczów. Szansa, którą dostałam, zadziałała na mnie bardzo motywująco – mówi klubowej stronie Paulina Wdowiak.

Wiele wskazuje, że w najbliższych latach możemy spodziewać się kolejnych talentów w lubelskim klubie. Właśnie ogłoszono bowiem przedłużenie umowy sponsorskiej z PGE S.A., które jest głównym sponsorem grup młodzieżowych MKS.

– Szkolenie na tych najniższych poziomach jest niezwykle istotne w kontekście prowadzenia profesjonalnego klubu i upowszechniania wartości związanych z kulturą fizyczną wśród najmłodszych. Doceniamy wsparcie, jakie w tym zakresie daje nam PGE S.A. Dzięki tej owocnej współpracy możemy się obecnie pochwalić dobrze funkcjonującym systemem szkolenia. Nasze grupy młodzieżowe rozwijają się w imponującym tempie i odnoszą coraz większe sukcesy. Liczymy na to, że wspólnie będziemy iść w obranym przez nas kierunku i cieszyć się efektami szkolenia młodych adeptek piłki ręcznej – dodaje klubowej stronie prezes MKS, Bogusław Trojan.

– Pozostajemy Sponsorem Głównym Grup Młodzieżowych MKS Lublin na kolejny rok. MKS Lublin jest najbardziej utytułowanym Klubem w historii polskiej piłki ręcznej. Bezpośrednim zapleczem wielokrotnych mistrzyń Polski są zawodniczki szkolone w grupach młodzieżowych. Jestem przekonany, że kontynuacja współpracy i wsparcie PGE pomoże zapewnić profesjonalne warunki szkoleniowe, co z kolei przyciągnie jeszcze więcej młodych adeptek piłki ręcznej. Chcemy, aby zawodniczki mogły rozwijać swoje pasje oraz miały szanse na ciągły rozwój kariery sportowej. W naszych działaniach łączymy strategię sponsoringu sportu z działalnością na rzecz lokalnych społeczności. Jednym z naszych priorytetów jest rozwój sportu dzieci i młodzieży w ramach programu PGE Junior – mówi klubowym mediom Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.