Sport
Azoty Puławy grają dzisiaj o sześć punktów z Gwardią Opole

Autor: (grom)
W poniedziałek Azoty Puławy staną przed szansą zdobycia pierwszych punktów przed własną publicznością
W poniedziałek Azoty Puławy staną przed szansą zdobycia pierwszych punktów przed własną publicznością (fot. KS Azoty Puławy)

W poniedziałek o godzinie 18 Azoty Puławy podejmą COROTOP Gwardię Opole. Będzie to ostatnie spotkanie puławian przed dwoma tygodniami przerwy od ligi.

Przymusowa pauza wynika z nieparzystej liczby drużyn w lidze. Dlatego w każdej kolejce jedna z drużyn ma wole. W piątej serii gier odpoczywać będą piłkarze Azotów.

W miniony weekend wolne mieli wicemistrzowie Polski Industria Kielce, zaś w szóstej kolejce odpoczywać będzie Zepter KPR Legionowo. Po poniedziałkowym starciu z Gwardią kolejne spotkanie podopieczni trenera Patryka Kuchczyńskiego rozegrają dopiero 6 października, kiedy w Puławach zmierzą się z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski.

W poniedziałek 22 września do Puław zawita COROTOP Gwardia Opole. Po trzech kolejkach drużyna prowadzona przez doskonale znanego w Puławach Bartosza Jureckiego zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Gwardziści nie zdobyli jeszcze żadnego punktu. Trzeba jednak otwarcie przyznać, że już na początku sezonu nie mieli łatwych przeciwników, zmierzyli się bowiem z medalistami ostatniego sezonu. Na inaugurację przegrali u siebie z mistrzem Polski ORLEN Wisłą Płock 27:37. W drugiej kolejce gościli u brązowego medalisty REBUD KPR Ostrovii Ostrów Wielkopolski (27:37), a przed tygodniem grali przed własną publicznością z wicemistrzem Industrią Kielce (19:33).

Nieco lepiej dotychczas zaprezentowali się puławianie. Pierwsze dwa punkty zainkasowali na wyjeździe z beniaminkiem Handball Stalą Mielec (4:3 po rzutach karnych, w meczu 25:25). W dwóch kolejnych seriach przyszły dwie porażki: u siebie NETLAND MKS Kalisz (30:34) i na wyjeździe z PGE Wybrzeżem Gdańsk (32:39).

Z takim dorobkiem podopieczni trenera Kuchczyńskiego plasują się na 10. pozycji. Wygrana z Gwardią, ponieważ na początku rozgrywek różnice punktowe pomiędzy drużynami są jeszcze niewielkie, przy korzystnych wynikach rywali może przesunąć puławian nawet na szóste miejsce w tabeli. O komplet punktów nie będzie łatwo.

- Będziemy w większym gronie niż w spotkaniu w Gdańsku ale jeszcze nie w optymalnym. Dla nas i Gwardii to bardzo ważny mecz, można powiedzieć, że o sześć punktów. Trzeba zacząć wygrywać, szczególnie w starciach z drużynami, które są w podobnej sytuacji jak nasza - zapowiada szkoleniowiec Azotów Patryk Kuchczyński.

ORLEN SUPERLIGA MĘŻCZYZN
4. KOLEJKA

Wyniki:

Chrobry Głogów - Zagłębie Lubin 27:26
MMTS Kwidzyn - Orlen Wisła Płock 26:37
Ostrovia Ostrów Wlkp. - Piotrkowianin 35:29
Zepter Legionowo - Wybrzeże Gdańsk 31:33
Azoty Puławy - Gwardia Opole
Stal Mielec - Netland MKS Kalisz
Industria Kielce -  pauza

Tabela:

1. ORLEN Wisła Płock 3 9 114-71
2. Kielce 3 9 116-77
3. Wybrzeże 4 8 129-134
4. Ostrovia 3 7 98-82
5. Chrobry Głogów 3 6 79-74
6. Stal Mielec 3 6 76-75
7. MKS Kalisz 3 6 86-92
8. MMTS Kwidzyn 3 5 85-95
9. Piotrkowianin 4 4 109-133
10. Azoty Puławy 3 2 87-98
11. Legionowo 4 1 98-106
12. Zagłębie Lubin 3 0 92-98
13. Gwardia Opole 3 0 73-107

