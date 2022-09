Azoty Puławy znają rywala w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Europejskiej

Wbrew pojawiającym się komentarzom o wynikach losowania, puławianie wcale nie będą mieli łatwej przeprawy. RK Nexe to aktualnie uczestnik Final Four Ligi Europejskiej.

W meczu o brąz, podczas zawodów w Lizbonie, mierzył się z wicemistrzem Polski Orlen Wisłą Płock. Zespół z Chorwacji przegrał 22:27, do przerwy jednak było tylko 14:13 dla Nafciarzy. Utarła się opinia, że rywale Azotów dużo stracili po odejściu do Łomży Industrii Kielce, a następnie w wypożyczeniu do Rhein-Neckar Loewen, lewego rozgrywającego Halila Jaganjaca. Trzeba pamiętać, że i bez tego zawodnika drużyna z Bałkanów jest wyżej notowana i bardziej doświadczona niż Azoty.

Warto przypomnieć, że Chorwaci byli przed rokiem przeciwnikiem Grupy Azoty Unii Tarnów w 1. rundzie kwalifikacji Ligi Europejskiej. Oba mecze rozegrane zostały na wyjeździe i w obu lepsi byli rywale (23:28 i 28:32).

RK Nexe założony został w 1959 roku. Kibice pamiętają go pod różnymi nazwami: Partizan, NASK, Kobra Jeans. W 2006 roku głównym sponsorem została Nexe Gruop i właśnie od tego czasu klub nosi nazwę Nexe. W 2006 awansował do I ligi chorwackiej. W swoim dorobku ma tytuły wicemistrza Chorwacji, grał w europejskich pucharach.

Na bardzo silnego przeciwnika trafił drugi nasz przedstawicieli w LE MMTS Kwidzyn, który zmierzy się z czołową drużyną Bundesligi SG Flensburg-Handewitt. Pierwsze mecze zaplanowano na 27 września, rewanże tydzień później.

Pary 2. rundy kwalifikacji: Azoty Puławy – Nexe Nasice * MMTS Kwidzyn – SG Flensburg-Handewitt * Chambery Savoie – Fejer B.A.L-Veszprem * Montpellier HB – IK Savehof * Frisch Auf Goeppingen – TBV Lemgo Lippe Alpla * HC Alpha Hard – HC Butel Skopje * IFK Kristianstad – Skanderborg-Aarhus * Steaua Bukareszt – Ferencvaros * Belenenses – Aguas Santas Milaneza * Bidasoa Irun – Kolstad Handball * BM Benidorm – GC Amicitia Zurych * Sporting CP – Bjerringbro-Silkeborg.