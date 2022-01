Dwóch zawodników Azotów Puławy weźmie udział z reprezentacją Polski w turnieju w Hiszpanii

Turniej w Hiszpanii jest ostatnim sprawdzianem przed finałami mistrzostw Europy, które rozpoczną się 13 stycznia. Dzień później Polska rozegra w Bratysławie pierwszy mecz z Austrią.

Do stolicy Słowacji selekcjoner Patryk Rombel zabierze 18 zawodników, na turniej w Hiszpanii poleciało 19. W domu został bramkarz Azotów Puławy Mateusz Zembrzycki. Golkiper przegrał rywalizację z bardziej doświadczonymi w reprezentacji Adamem Morawskim z Orlen Wisły Płock i Mateuszem Korneckim z Łomży Vive Kielce. W kadrze są dwaj pozostali puławianie. To leworęczny rozgrywający Rafał Przybylski oraz obrotowy Dawid Dawydzik. Przybylski jest w komfortowej sytuacji jako jedyny zawodnik na prawej połówce rozegrania. Selekcjoner raczej nie zrezygnuje z takiego gracza na tej pozycji. Niewiadomą jest wyjazd na ME Dawida Dawydzika. Uczestnik ostatnich mistrzostw świata i Europy walczy o miejsce na obrocie z bardziej doświadczonymi Maciejem Gębalą z SC DHfK Lipsk i Kamilem Syprzakiem z PSG. Realnie patrząc najgroźniejszym rywalem puławianina będzie czwarty z graczy na tej pozycji Patryk Walczak z Vardaru Skopje. Wszystko wskazuje na to, że trener Rombel zdecyduje się na wariant z trzema obrotowymi. Decyzja zapadnie po turnieju w Hiszpanii.

W domu został także rozgrywający Łomży Vive Kielce Szymon Sićko. Na początku grudnia piłkarz powrócił do treningów po urazie i jest szansa, że pojedzie na ME. W porównaniu do grudniowego turnieju w Gdańsku, do kadry dołączyli grający w Bundeslidze Piotr Chrapkowski i Maciej Gębala oraz występujący w Szwecji Melwin Beckman. Wobec nieobecności Japonii hiszpańska federacja wprowadziła zmiany w terminarzu turnieju. W czwartek wieczorem gospodarze zagrali z Iranem. Ten mecz zakończył się po zamknięciu wydania.

Terminy spotkań Polski podczas turnieju w Hiszpanii: piątek, 7 stycznia: Polska – Iran (godzina 20) * sobota, 8 stycznia: Hiszpania – Polska (20). Mecze pokaże TVP Sport.

Skład reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych na turniej w Hiszpanii:

Bramkarze: Mateusz Kornecki (Łomża Vive Kielce), Adam Morawski (Orlen Wisła Płock).

Lewoskrzydłowi: Przemysław Krajewski (Orlen Wisła Płock), Jan Czuwara (Vardar Skopje).

Lewi rozgrywający: Kacper Adamski (Energa MKS Kalisz), Damian Przytuła (Górnik Zabrze), Ariel Pietrasik (Otmar St. Gallen), Piotr Chrapkowski (Magdeburg), Melwin Beckman (Aranas).

Środkowi rozgrywający: Maciej Pilitowski (Energa MKS Kalisz), Michał Olejniczak (Łomża Vive Kielce), Piotr Jędraszczyk (Piotrkowianin).

Prawi rozgrywający: Rafał Przybylski (Azoty Puławy).

Prawoskrzydłowi: Arkadiusz Moryto (Łomża Vive Kielce), Michał Daszek (Orlen Wisła Płock).

Obrotowi: Maciej Gębala (SC DHfK Lipsk), Dawid Dawydzik (Azoty Puławy), Patryk Walczak (Vardar Skopje), Kamil Syprzak (PSG).