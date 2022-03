Rozgrywki LNBA: W tabeli jest coraz ciaśniej

To zwycięstwo bardzo mocno przybliżyło Matematykę do zakwalifikowania się do fazy play-off. Przypomnijmy, że w grze o mistrzostwo LNBA pozostaną tylko cztery zespoły, a do zakończenia sezonu zasadniczego zostały tylko dwie kolejki.

Niedzielna rywalizacja Matematyki z Symbitem była bardzo wyrównana, chociaż nie stała na zbyt wysokim poziomie. Liderzy LNBA przegrali, bo zaliczyli koszmarny przestój na przełomie trzeciej i czwartej kwarty. Wówczas Matematyka zdobyła 11 pkt z rzędu i zbudowała wyraźną przewagę.

Bohaterem triumfatorów był Bogdan Lembrych, który zdobył 20 pkt. Świetny mecz zaliczył także Tomasz Celej To jedna z największych gwiazd LNBA. W trakcie zawodowej kariery reprezentował barwy m.in. Unii Tarnów czy Anwilu Włocławek. W niedzielę do dorobku Matematyki dopisał 13 pkt. W Symbicie wyróżnił się natomiast Piotr Ziółkowski. To jedna z ikon amatorskich rozgrywek w naszym regionie. Doświadczony obrońca zdobył 13 pkt.

Warto też wspomnieć o efektownym zwycięstwie KSC Rodmos. Podopieczni Tomasza Szczotki pokonali 68:48 Folpak GDL Ballers. Rodmos triumf zapewnił sobie już w pierwszej połowie, po której wygrywał różnicą 17 pkt. W jego szeregach wyróżnił się Michał Toczyński. Ten center o świetnych warunkach fizycznych skompletował double-double. Złożyło się na nie 10 pkt i 11 zbiórek. Świetnie grał także Oleg Zamakhov, który zdobył 11 pkt. U pokonanych wyróżnił się Seweryn Szast, który dopisał do konta Folpaku.

Konferencja A: 12 Małp – Alco 29:59 * Migel Brothers – Alpaca Alfachem Team 77:55 * Folpak GDL Ballers – KSC Rodmos 48:68 * Matematyka – Symbit 54:42.

Symbit 12 22 778:564 Migel 12 21 757:619 Alco 12 20 709:610 Matematyka 12 20 720:638 Rodos 12 18 692:639 Folpak 12 15 615:770 Alpaca 12 15 608:776 12 Małp 12 13 523:786

Konferencja B – mecze zaległe: AT Vision – Bad Boyz 30:48 * AT Vision – Basketball Fever 34:55.

Tłoki 10 19 563:373 Patobasket 10 18 655:420 Fever 10 17 508:468 Devils 10 16 460:512 Piąty Faul 10 15 495:458 Kanina 10 15 474:478 The Reds 10 15 512:559 Bad Boyz 10 14 459:450 ATVision 10 12 402:535 HoopLife U19 10 11 347:446 Cansped 10 11 403:579

Play-off: Tłoki – Bad Boyz * Patobasket – The Reds * Fever – Kanina * Devils – Piąty Faul.

Konferencja C – pierwsze mecze o miejsca 1-4 (do dwóch zwycięstw): Cukropol Pszczółka – Mavericks Team 54:50 * Comao Sportowe Puławy – Dom Plus 45:42. O miejsca 5-8: Richmond – The Shooters 0:20 (v.o.) * 51ers – Da GG 34:52.