Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 18-20 lutego

Parchatka pójdzie do Puław czy zostanie przy Kazimierzu Dolnym?

Grupa mieszkańców Parchatki rozważa oderwania sołectwa od gminy Kazimierz Dolny i włączenie go do miasta Puławy. To odpowiedź na niewystarczające ich zdaniem inwestycje na terenie wsi. Burmistrz obiecuje, że tych będzie więcej, ale rada sołecka z pomysłu nie rezygnuje.