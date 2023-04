Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 28 kwietnia-2 maja

Donos na radnego. „Nie robi tu zakupów, nie spędza czasu z rodziną”. Musi się tłumaczyć

To element gry politycznej zmierzający do wyeliminowania mnie z przestrzeni publicznej – tak o donosie wypowiada się radny Łukasz Gołąb z Parczewa. Mieszkaniec w piśmie do Rady Miasta przekonuje, że Gołąb „oszukuje wyborców”, bo na stałe mieszka w Lublinie.