W niedzielę poznamy mistrza rozgrywek Pod Koszami Dziennika Wschodniego

To będzie fantastyczny finisz rozgrywek. Przed ostatnią kolejką trzy zespoły mają taką samą liczbę punktów. Są to 4te Piętro, Symbit oraz The Reds.

W najlepszej sytuacji są ci pierwsi, którzy przewodzą stawce. W niedzielę o godz. 12 zagrają Back to the Roots i w przypadku zwycięstwa wygrają mistrzostwo. Jest to możliwe dzięki temu, że Łukasz Łukawski i spółka pokonali zarówno Symbit oraz The Reds.

Te dwa ostatnie zespoły zagrają ze sobą w bezpośredniej konfrontacji, tyle że godzinę wcześniej. Zwycięzca zajmie drugie miejsce i będzie nerwowo czekał na wynik spotkania z udziałem 4tego Piętra. Reszta spotkań, które decydują o niższych lokatach odbędzie się w sobotę. Wszystkie spotkania odbywają się w hali MOSiR, czyli dawnym obiekcie Startu przy al. Piłsudskiego.

W niedzielę o godz. 13 planowane jest uroczyste zakończenie rozgrywek. Wówczas również poznamy nazwisko króla strzelców.