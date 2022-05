KS Toruń – Motor Lublin 63:27. Drugi wyjazd, drugie lanie

Jeżeli „Koziołki” marzyły o sprawieniu niespodzianki, to szybko trzeba było zmienić plany. Gospodarze trzy pierwsze biegi wygrali 5:1 i błyskawicznie odskoczyli aż na 15:3. W czwartej gonitwie niespodziewanie to goście byli górą – 4:2. Trójkę przywiózł Jan Wieczorek, a „oczko” dorzucił Jan Rachubik. Dzięki temu Motor wygrał swój pierwszy i… przedostatni bieg podczas spotkania w Toruniu.

Później KS systematycznie powiększał przewagę. Miejscowi okazali się lepsi pięć razy z rzędu, a dopiero w wyścigu numer dziesięć padł remis 3:3. Po 12 biegach było aż 52:20. W kolejnym lublinianie skorzystali z defektu na starcie Bastiana Pedersena, a para: Mateusz Tudzież i Fraser Bowes pokonała rywali 4:2.

Australijczyk tym razem nie zaliczy swojego występu do udanych. W poprzedniej kolejce zapisał na swoim koncie komplet, a przeciwko Toruniowi przywiózł tylko pięć „oczek”. Najlepszy okazał się Tudzież, który uzbierał 10 punktów w sześciu startach. Zawodnicy Motoru przywieźli tylko trzy trójki, a w takiej sytuacji trudno myśleć o korzystnym wyniku.

W tabeli Motor zajmuje szóste miejsce, a prowadzi klub z Leszna, który w przyszłym tygodniu będzie rywalem „Koziołków”. Unia to jedyny zespół, który do tej pory nie poniósł porażki w rozgrywkach U-24. Na drugim biegunie jest Włókniarz Częstochowa, który we wtorek przegrał po raz trzeci i zamyka stawkę z zerowym dorobkiem.

KS Toruń – Motor Lublin 63:27

Toruń: 9. Emil Poertner 14+1 (3,3,3,2*,3), 10. Bastian Pedersen 3+1 (0,1,2*,d,-), 11. Zach Cook 8+1 (2*,1,2,3), 12. Krzysztof Lewandowski 8+1 (t,3,1*,3,1), 13. Jordan Palin 11+3 (2*,3,2*,2,2*), 14. Karol Żupiński 10+1 (2*,2,3,3), 15. Denis Zieliński 9+1 (3,3,1,2*).

Motor: 1. Jakub Valković 0 (0,0,0,-), 2. Marius Hillebrand 5 (0,2,1,-,2), 3. Fraser Bowes 5 (1,2,w,1,1,u), 4. Kamil Wieczorek 5 (3,0,1,1,0) 5. Mateusz Tudzież 10 (1,2,3,0,3,1), 6. Jan Rachubik 2 (1,1,0,t), 7. Maksymilian Śledź 0 (0,-,-), 8. Wiktor Firmuga 0 (w).