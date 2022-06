Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław. Remis za remisem 26:22 [relacja na żywo]

To będzie starcie niepokonanego do tej pory lidera, czyli Motoru Lublin, z drużyną, która nie możę się pochwalić czystym kontem - Betard Spartą Wrocław. Żółto-biało-niebiescy kroczą w tym roku od zwycięstwa do zwycięstwa, a warto przypomnieć, że już od dwóch sezonów nie ponieśli porażki w swojej sportowej twierdzy. W 2021 roku wrocławianie byli bliscy przerwania tej serii, ale ostatecznie w pierwszym finałowym starciu padł remis po 45.

Tegoroczne zmagania są niezwykle udane dla Motoru Lublin. Podopieczni duetu Maciej Kuciapa-Jacek Ziółkowski wygrali wszystkie sześć rozegranych do tej pory spotkań. Po raz ostatni wyjechali na tor 20 maja, kiedy to rozbili na wyjeździe Arged Malesa Ostrów Wielkopolski 35:55.

Z kolei Sparta cały czas szuka swojego rytmu: W tym sezonie wygrała trzy razy (z Toruniem, Ostrowem i Gorzowem) i również trzykrotnie musiała się pogodzić z porażką (z Grudziądzem, Lesznem i Częstochową). Obecnie mistrz Polski zajmuje czwarte miejsce w tabeli PGE Ekstraligi.