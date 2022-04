Motor Lublin - Zielona-Energia.com Włókniarz Częstochowa. Czas na debiut na własnym torze

Terminarz ułożył się dla żółto-biało-niebieskich w ten sposób, że rozpoczęli tegoroczną rywalizację o medale Drużynowych Mistrzostw Polski od potyczki na wyjeździe. Tydzień temu walczyli w Gorzowie Wielkopolskim z miejscową Moje Bermudy Stalą. Bohaterem tego starcia został Mikkel Michelsen, który zdobył 14 punktów i poprowadził swoich kolegów do zwycięstwa 46:44.

Inaczej sprawa wyglądała w przypadku Zielona-Energia.com Włókniarza Częstochowa. "Lwy" gościły na swoim torze Fogo Unię Leszno i toczyły z nią bardzo wyrównany bój. Dopiero przed gonitwami nominowanymi przyjezdni wypracowali sobie 6-punktową przewagę. Nie udało im się jej utrzymać, ale i tak dowieźli wygraną 46:44. W częstochowskim zespole świetnie spisał się Duńczyk Leon Madsen, który w sześciu startach zgromadził 15 punktów.

– Na pewno do tego meczu podchodzimy bardzo skoncentrowani i skupieni. To jest dopiero początek sezonu i staramy się przygotować do tego meczu jak najlepiej. Mam nadzieję, że pogoda nie pokrzyżuje nam planów i będziemy jechać w takich warunkach, w jakich trenujemy – tłumaczy Maciej Kuciapa, trener wicemistrzów Polski. – Niestety, na pogodę nie mamy wpływu. Prognoza jest taka, że opady będą i wtedy zobaczymy, jakie one będą. Będziemy wiedzieć, w jakim stanie jest tor. Nie możemy go przykryć, bo nie mamy jeszcze plandeki, więc staramy się przygotować tor, aby był jak najbardziej podobny do tego, na którym trenowaliśmy i na którym jeździmy cały czas – dodaje.

Początek meczu Motor Lublin kontra Zielona-Energia.com Włókniarz Częstochowa zaplanowano na niedzielę na godz. 19.15. Transmisję będzie można śledzić na antenie Canal+ Sport 5.

===

Awizowane składy

Motor Lublin: 9. Jarosław Hampel, 10. Mateusz Tudzież, 11. Maksym Drabik, 12. zastępstwo zawodnika, 13. Mikkel Michelsen, 14. Wiktor Lampart, 15. Mateusz Cierniak.

Zielona-Energia.com Włókniarz Częstochowa: 1. Leon Madsen, 2. Bartosz Smektała, 3. Fredrik Lindgren, 4. Jonas Jeppesen, 5. Kacper Woryna, 6. Jakub Miśkowiak, 7. Mateusz Świdnicki.

---

Lampart drugi, Cierniak poza podium

Junior Motoru Lublin – Wiktor Lampart – zajął w środę drugie miejsce na Turnieju Zaplecza Kadry Juniorów w Ostrowie Wielkopolskim. Młodzieżowiec uzbierał w sumie 13 punktów. Najlepszy w zawodach był Wiktor Przyjemski z Abramczyk Polonii Bydgoszcz (14 punktów), a podium uzupełnił Mateusz Świdnicki z Zielona-Energia.com Włókniarza Częstochowa (12 punktów). Z kolei na czwartej lokacie zmagania zakończył Mateusz Cierniak, drugi z młodzieżowców Motoru, który zapisał przy swoim nazwisku 10 "oczek".