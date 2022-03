Pierwszy poważny sprawdzian w tym okresie przygotowawczym. Motor Lublin kontra Betard Sparta Wrocław

Jeszcze tydzień temu zespół prowadzony przez Macieja Kuciapę trenował w Gdańsku, gdzie spotkał się również z miejscowym Zdunek Wybrzeżem. – Mieliśmy okazję pojeździć z zawodnikami z Gdańska. Chłopcy mogli się pościgać we czterech, startować spod taśmy i o to właśnie chodziło – tłumaczy szkoleniowiec.

Po powrocie z północy Polski nie minęło wiele czasu, zanim „Koziołki” ponownie wsiadły na motocykle. Już od poniedziałku przy Al. Zygmuntowskich było słychać ryk silników. Tor tylko czekał na wicemistrzów Polski, a pogoda nie przeszkadzała, bo od początku tygodnia świeci słońce. Żółto-biało-niebiescy trenowali intensywnie od poniedziałku do środy. Obecnie przygotowują się już do sparingów.

– Udało nam się zrobić naprawdę fajny tor do ścigania – mówi Maciej Kuciapa. – Prawie wszyscy mieli okazję pojeździć, oprócz Mikkela Michelsena, który miał zaplanowanych trochę imprez: sparing ze swoją duńską drużyną w Rybniku, teraz turniej w piątek i mecze w weekend. Chłopcy czują się dobrze na motocyklach, widać u nich głód do jazdy, a jeszcze więcej będzie można powiedzieć po tych meczach kontrolnych. Ciągle próbują też różnych motocykli, dopasowują się – dodaje.

Warto przypomnieć, że dzisiaj trzech żużlowców Motoru Lublin – Dominik Kubera, Mikkel Michelsen i Jarosław Hampel – zaprezentuje się w Bydgoszczy podczas XXXIII Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych im. Mieczysława Połukarda.

Natomiast w najbliższy weekend lublinianie spotkają się dwukrotnie z Betard Spartą Wrocław – w sobotę o godz. 12 na torze przy Al. Zygmuntowskich, a dzień później o godz. 15 w stolicy Dolnego Śląska. Jak przyznaje trener Maciej Kuciapa, to będzie pierwszy poważny sprawdzian przed startem PGE Ekstraligi. Jemu samemu oraz całej drużynie zależało na tym, żeby w ramach przygotowań sprawdzić się na tle innego ekstraligowca (co jest nowością w porównaniu do poprzednich lat).

Przypomnijmy, że Motor Lublin rozpocznie sezon od meczu wyjazdowego – 8 kwietnia o godz. 20.30 zmierzy się z Moje Bermudy Stalą Gorzów. Z kolei 17 kwietnia o godz. 19.15 wicemistrzowie Polski podejmą u siebie Zielona-energia.com Włókniarza Częstochowa.