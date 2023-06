GP Pragi: Tym razem tylko jeden zawodnik Platinum Motoru na podium. Wygrana Martina Vaculika

Ściganie w Pradze wybornie rozpoczęło się dla biało-czerwonych. Maciej Janowski i Patryk Dudek wygrali swoje pierwsze starty. Gorzej rozpoczął Bartosz Zmarzlik, jednak po "jedynce" na inaugurację szybko dołożył dwa zwycięstwa biegowe.

Ze starań Polaków zdawał się nic nie robić sobie Daniel Bewley. Żużlowiec Betard Sparty Wrocław liderował stawce przed ostatnią serią z 11 "oczkami" na koncie. Nie tylko wygrywał starty, ale też na trasie jechał na tyle efektywnie, by nie pozostawiać rywalom złudzeń.

Każdy z podopiecznych Rafała Dobruckiego zdawał się mieć bardzo duże szanse na wjazd do półfinału. W czołówce, poza wyraźnie liderującymi Bewleyem oraz drugim Leonem Madsenem było nadzwyczaj ciasno. Porównując to z poprzednimi rundami Grand Prix tym razem szanse na awans miało aż dziesięciu świetnie jadących rajderów.

Duńscy fani speedwaya mogli cieszyć się z pierwszego solidnego występu ich reprezentanta. Gwiazda Tauron Włókniarza Częstochowa zdawała się wreszcie zażegnać dotychczasowe problemy. Gonitwy, w których wygrywał, rozstrzygał natychmiastowo.

Chwila prawdy dla Dudka i Janowskiego nadeszła w biegu 17. Panowie stanęli naprzeciw siebie, a stawkę uzupełnili: Tai Woffinden i Jason Doyle. Obaj prezentowali się bardzo słabo, a zajęcie dwóch pierwszych miejsc niemalże gwarantowało Polakom dalszy udział w zawodach.

Do rozstrzygnięcia potrzeba było aż trzech spotkań pod taśmą. Najpierw upadł Australijczyk. Sędzia zdecydował o czteroosobowej powtórce, w której to upadł reprezentant Wielkiej Brytanii. Już we trzech pełną pulę zgarnął Doyle, a w polskim pojedynku górą był żużlowiec For Nature Solutions KS Apatora Toruń. Dalsze rezultaty spowodowały, że popularny "Magic" marzenia o powtórzeniu zeszłorocznego finału musiał odłożyć na przyszły rok.

Widowisko dnia dostarczyli praskiej publiczności aktorzy pierwszego z dwóch półfinałów. Wydawało się, że w raju jest "Duzers", jednak po wielokrotnych mijankach spadł na ostatnią lokatę. Do finału wjechali Vaculik i Holder, a sensacyjnie z turniejem pożegnał się Bewley. W kolejnej odsłonie nie było aż takiej dramaturgii, ale co najważniejsze dla polskich fanów czarnego sportu z trzykrotnym mistrzem świata w ostatniej gonitwie.

W niej słowacki lider e-but.pl Stali Gorzów powtórzył rezultat z ubiegłego roku i wygrał całe zmagania. Szokować może fakt jak słabo zaczął zmagania. Udowodnił tym samym, że praska Markéta jest niemalże jego rodzinnym owalem. Zawodnicy Platinum Motoru Lublin znów zaprezentowali się bardzo dobrze, tym razem jednak żaden z nich nie miał możliwości zbliżyć się do Słowaka. Nie przeszkadza im to jednak piastować trzech pierwszych lokat klasyfikacji generalnej całego cyklu.

Klasyfikacja:

1. Martin Vaculik 15 (2,1,2,1,3,3,3)

2. Leon Madsen 15 (2,2,3,3,0,3,2)

3. Jack Holder 13 (1,2,1,3,3,2,1)

4. Bartosz Zmarzlik 13 (1,3,3,1,3,2,0)

5. Daniel Bewley 14 (2,3,3,3,2,1)

6. Fredrik Lindgren 10 (1,3,3,1,1,1)

7. Patryk Dudek 9 (3,1,2,1,2,0)

8. Robert Lambert 8 (0,3,2,3,0,0)

9. Jason Doyle 8 (0,2,1,2,3)

10. Maciej Janowski 8 (3,2,0,2,1)

11. Max Fricke 8 (3,1,1,2,1)

12. Mikkel Michelsen 6 (2,0,0,2,2)

13. Anders Thomsen 5 (1,0,2,0,2)

14. Tai Woffinden 4 (3,0,1,0,w)

15. Kim Nillson 1 (0,1,0,0,0)

16. Vaclav Milik 1 (0,0,0,0,1)

Bieg po biegu:

Bieg 1:Woffinden,Michelsen,Thomsen,Milik

Bieg 2:Dudek,Vaculik,Lindgren,Lambert

Bieg 3:Janowski,Bewley,Zmarzlik,Nilsson

Bieg 4:Fricke,Madsen,Holder,Doyle

Bieg 5:Zmarzlik,Holder,Vaculik,Woffinden

Bieg 6:Lambert,Janowski,Fricke,Michelsen

Bieg 7:Lindgren,Doyle,Nilsson,Milik

Bieg 8:Bewley,Madsen,Dudek,Thomsen

Bieg 9:Madsen,Lambert,Woffinden,Nilsson

Bieg 10:Bewley,Vaculik,Doyle,Michelsen

Bieg 11:Zmarzlik,Dudek,Fricke,Milik

Bieg 12:Lindgren,Thomsen,Holder,Janowski

Bieg 13:Bewley,Fricke,Lindgren,Woffinden

Bieg 14:Holder,Michelsen,Dudek,Nilsson

Bieg 15:Madsen,Janowski,Vaculik,Milik

Bieg 16:Lambert,Doyle,Zmarzlik,Thomsen

Bieg 17:Doyle,Dudek,Janowski,Woffinden(w)

Bieg 18:Zmarzlik,Michelsen,Lindgren,Madsen

Bieg 19:Holder,Bewley,Milik,Lambert

Bieg 20:Vaculik,Thomsen,Fricke,Nilsson

Półfinał 1:Vaculik,Holder,Bewley,Dudek

Półfinał 2:Madsen,Zmarzlik,Lambert,Lindgren

Finał:Vaculik,Madsen,Holder,Zmarzlik