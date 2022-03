Lublin: 57 promocji doktorskich na Uniwersytecie Medycznym [zdjęcia]

Wydarzenie rozpoczęło się od odśpiewania Gaude Mater Polonia przez chór UM w Lublinie pod dyrekcją dr hab. Moniki Mielko-Remiszewskiej. Następnie do doktorantów i zebranych gości uroczyście przemawiał rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. Wojciech Załuska. Ceremonia odbyła się w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ulicy dr. K. Jaczewskiego 4.

- Jest to niezwykle ważne wydarzenie dla naszej uczelni. Liczymy na to, że dla naszych doktorantów będzie to dopiero początek zdobywania wiedzy. To pewnego rodzaju zamknięcie, a zarazem otwarcie nowej ścieżki naukowej - mów dr n. med. Wojciech Brakowiecki, rzecznik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie