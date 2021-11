Najbardziej oblegane kierunki studiów w Polsce. Najpopularniejsze uczelnie w Lubelskiem

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało informację o wynikach rekrutacji na studia w tym roku akademickim. W całej Polsce o przyjęcia na studia pierwszego i drugiego stopnia ubiegało się w sumie ponad 428 tys. osób. Największym zainteresowaniem cieszyła się informatyka, psychologia i zarządzanie. Na czwartym miejscu uplasował się kierunek lekarski, a na piątym – prawo.

Biorąc pod uwagę liczbę osób ubiegających się o jedno miejsce najtrudniejsze było dostanie się na inżynierię nanostruktur (27,8); koreanistykę (26,6); zielone technologie (25,1) oraz inżynierię internetu rzeczy (22).

Cieszą się

Najwięcej osób na jedno miejsce (studia magisterskie i stacjonarne pierwszego stopnia) ubiegało się o przyjęcie na Politechnikę Gdańską (8,2), Politechnikę Warszawską (7,7) oraz Politechnikę Poznańską (6,2). Na ministerialnej liście znalazła się tylko jedna uczelnia z Lubelskiego - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, który uplasował się na 15. miejscu. O jedno miejsce ubiegało się tam 4,2 osoby.

– Oczywiście cieszymy się – przyznaje Aneta Adamska, rzecznik prasowa UMCS. – Dane te potwierdzają zainteresowanie absolwentów szkół ponadpodstawowych podjęciem kształcenia na naszym uniwersytecie, które zaobserwowaliśmy już w pierwszej turze tegorocznej rekrutacji. Cieszy fakt, że mimo trudnej sytuacji epidemicznej, zwiększenia ruchów migracyjnych młodzieży oraz postępującego od kilku lat niżu demograficznego, zainteresowanie ofertą kształcenia na UMCS-ie nie maleje.

Hitem tegorocznego naboru na największej lubelskiej uczelni ponownie okazała się kryminologia. Kolejne miejsca zajęła psychologia, finanse i rachunkowość, anglistyka, zarządzanie oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Prywatni

Wśród uczelni niepublicznych najczęściej wybieranych przez kandydatów także odnaleźć można tylko jedną z województwa lubelskiego. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie znajduje się na 10. miejscu studiów stacjonarnych (1745 kandydatów - dla porównania najwyżej notowany SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie miał ich 6045) oraz na 10. miejscu wśród studiów niestacjonarnych (2497 kandydatów - dla porównania najwyżej w Polsce Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – 7687).

– Najbardziej cieszy nas fakt, że od kilku lat jesteśmy dla bardzo wielu osób uczelnią pierwszego wyboru. Myślę, że jest to efekt szczególnego, indywidualnego podejścia uczelni i wszystkich pracowników do studenta – mówi Teresa Bogacka, kanclerz WSEiI.

Do najpopularniejszych kierunków studiów wybieranych przez kandydatów w tym roku należały: informatyka, zarządzanie, ekonomia, psychologia, pielęgniarstwo oraz logistyka.

Zwycięzcy

Biorąc pod uwagę ogólną liczbę zgłoszeń największe powody do zadowolenia ma Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, która była najchętniej wybieraną spośród publicznych uczelni zawodowych. Studiować chciało na niej 1341 osób. Na drugim miejscu (1303) uplasowała się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.

– Jesteśmy nowoczesną uczelnią, która dba o naukę praktycznych umiejętności zawodowych, rozwój naukowy studentów i pracowników. Od początku istnienia dążymy do zapewnienia studentom komfortowych warunków nauki i wypoczynku. Dzięki inwestycjom i zaplanowanym działaniom PSW stale rozwija swoją infrastrukturę. Dodatkowym atutem są wysokie stypendia oraz przystosowanie obiektów do potrzeb studentów z niepełnosprawnością. Osoby niepełnosprawne mogą studiować u nas na każdym kierunku studiów w zależności od ich stopnia niepełnosprawności – informuje Jowita Grochowiec, rzecznik prasowa PSW pytana o to, dlaczego uczelnia jest tak chętnie wybierana.

W tym roku największą popularnością wśród kandydatów na studia pierwszego stopnia cieszyło się pielęgniarstwo, filologia angielska, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie, informatyka, finanse i rachunkowość, ratownictwo medyczne oraz fizjoterapia.