To będzie trudny rok dla studentów lubelskich uczelni. Ile trzeba zapłacić za pokój, a ile za akademik?

Na drożyznę zwracali wczoraj uwagę młodzi działacze lewicowi z Lublina, którzy wystosowali do ministra edukacji i nauki apel w sprawie studenckich finansów. Wyliczali, że wynajęcie mieszkania w Lublinie kosztuje średnio 2,2 tys. zł, a pokoju – 1 tys. zł. – Często studenci muszą wybierać między opłaceniem komornego, jedzeniem a pomocami naukowymi – mówił Jan Świtka i dodał, że stypendia socjalne są za niskie. Według ich informacji na UMCS to 650-950 zł, na Uniwersytecie Przyrodniczym – maksymalnie 1235 zł. Dlatego młoda lewica apeluje do Przemysława Czarnka o zwiększenie tych kwot. Tyle że to nie minister decyduje o ich wysokości. – To problem wszystkich uczelni pod nadzorem ministra. Nie sądzę, że to złe intencje uczelni, że nie podwyższają świadczeń. Po prostu brakuje im na to pieniędzy – tak apel do ministra tłumaczył Wiktor Sawicki z Federacji Młodych Socjaldemokratów.

Na rosnące koszty zwracają uwagę sami rektorzy. – Chcielibyśmy, by zajęcia odbywały się od poniedziałku do czwartku i kończyły do godziny 18. To da oszczędności – powiedział Rzeczpospolitej prof. Jacek Popiel, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.