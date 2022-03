Już 400 studentów ukraińskich uczelni chce studiować na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

– Najwięcej, bo 148 wniosków dotyczy medycyny, 107 - stomatologii, a 84 - kierunku lekarskiego prowadzonego w języku angielskim. Nie znaczy to jednak, że wszyscy, którzy złożyli wniosek, będą faktycznie kontynuować studia na naszej uczelni – tłumaczy Wojciech Brakowiecki, rzecznik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. – Wszystkie podania, które już do nas trafiły i jeszcze trafią, przekazujemy do Ministerstwa Zdrowia. To nie uczelnia, a właśnie Ministerstwo będzie decydować o tym, gdzie konkretny student będzie kontynuował naukę. Nie mamy takich możliwości logistycznych, żeby przyjąć wszystkich.

Studenci, którzy chcą kontynuować studia na lubelskiej uczelni, powinni wypełnić elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej www.myzwami.umlub.pl. Została ona uruchomiona z myślą o pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym studentów. Można tam również znaleźć szczegóły dotyczące rekrutacji. Wnioski można składać do 20 marca.

Jak informuje portal RadioZET.pl, uczelnie medyczne w całym kraju dostały już tysiące zgłoszeń od ukraińskich studentów. Chęć kontynuacji studiów na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zgłosiło dotychczas 5532 osób. Są to zarówno Ukraińcy, Polacy, jak i obywatele innych państw, którzy studiowali m.in. w Tarnopolu czy w Żytomierzu. Najwięcej aplikacji wpłynęło na medycynę, bo aż 4891. 300 takich podań dostał z kolei Gdański Uniwersytet Medyczny. Najwięcej chętnych jest na Wydział Lekarski - 256 kandydatów.